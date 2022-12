Find N2 Flip en France : Oppo a faim et veut croquer le Galaxy Z Flip 4

L'Oppo Find N2 Flip est le premier smartphone pliable au format clapet de la marque chinoise. En se lançant en France dans les prochains mois, il va clairement aller chercher à faire mal au Samsung Galaxy Z Fold 4.

L’année 2023 en France verra Oppo venir chercher des noises à Samsung sur les smartphones pliables. Pendant son événement annuel Inno Day, la marque chinoise a en effet présenté son Find N2 Flip. Son nom l’indique clairement, cet appareil mise sur un format à clapet. Et la petite surprise sympathique, c’est qu’il va arriver un peu plus tard en Europe. Il vient donc clairement affronter le Galaxy Z Flip 4 de Samsung — ou le futur Z Flip 5 dont on ne sait rien pour le moment.

Pourquoi « Oppo Find N2 Flip » ?

Avant toute chose, il faut clarifier un point. Pourquoi y a-t-il un « 2 » dans le nom de ce smartphone alors qu’il s’agit du premier de ce type chez Oppo. Tout simplement pour avoir une nomenclature alignée sur l’Oppo Find N2 classique, un smartphone au format livre que nous avons pu prendre en main, mais qui n’est toujours pas prévu pour la France.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Que nous réserve l’Oppo Find N2 Flip ? La présentation globale officielle du smartphone donne le ton : le but est de « corriger plusieurs points de frustration » des précédents modèles Flip — c’est-à-dire ceux des concurrents. Ainsi, deux atouts sont particulièrement mis en avant :

l’écran externe « le plus grand jamais vu sur un smartphone à clapet » ;

une nouvelle génération de la charnière qui avait déjà beaucoup séduit sur le premier Find N.

Un mini smartphone sur le smartphone

Dans tous les marchés, une marque cherche à se démarquer un tant soit peu de la concurrence. Ici, l’Oppo Find N2 Flip vient montrer sa différence esthétique, surtout quand il est replié. Avec une dalle de 3,26 pouces intégrée dans la verticalité, le smartphone promet d’être facilement utilisable lorsqu’il est plié. Ce n’est pourtant pas la qualité principale traditionnelle des smartphones à clapet, bien que le Motorola Razr 2022 allait déjà dans ce sens.

L’Oppo Find N2 Flip se targue ainsi de pouvoir afficher jusqu’à six notifications en même temps sur l’écran externe et d’afficher un aperçu confortable des photos que vous pourrez prendre avec la caméra principale du smartphone, de meilleure qualité que le selfie classique. Autrement dit, vous avez une sorte de mini smartphone sur le smartphone. Reste à savoir si les usages autour de cet écran séduiront le public.

Les autres promesses sont bien alléchantes aussi avec une autonomie annoncée d’une journée entière grâce à la batterie de 4300 mAh qui, aux dires de la marque, a été grandement optimisée. À cela s’ajoute une puce MediaTek Dimensity 9000+ et un écran principal (celui qui se plie) de 6,8 pouces (Full HD+, 120 Hz) qui se rapproche d’un téléphone classique en 2022. On ignore à ce stade son ratio d’écran.

L’appareil photo à l’arrière se compose de deux caméras, dont l’une est dotée d’un capteur IMX890 de 50 mégapixels conçu par Sony. L’autre est un ultra grand-angle sur lequel nous manquons encore de détails.

Une charnière qui ne fait aucun pli

Oppo est aussi très fier de mettre en avant sa charnière. En plus de promettre 400 000 plis sans dégradation — ce qui devrait être très largement suffisant pour plusieurs années —, la marque réussit aussi à effacer totalement la ligne creuse qui se dessine habituellement en plein centre des écrans pliables. Ici, non seulement on n’en voit aucune, mais on ne la ressent pas non plus sous les doigts.

Nous pouvons confirmer que c’est vraiment très impressionnant et très réussi sur l’Oppo Find N2, mais pour le Find N2 Flip, il faut pour l’instant croire le constructeur sur parole. Il y a de quoi être confiant, ce sont normalement exactement les mêmes charnières sur les deux modèles (à des tailles différentes évidemment).

La charnière d’ailleurs sait se faire discrète. On se retrouve ainsi avec un téléphone de 188 grammes — ce qui est très correct — et une épaisseur assez classique à 7,45 mm lorsque l’Oppo Find N2 Flip est déplié.

Prix et date de sortie de l’Oppo Find N2 Flip

Pour le prix et la date de sortie, il faudra pour le moment se contenter d’informations assez vagues, mais donnant un bon ordre d’idée. L’Oppo Find N2 Flip sortira en France durant le premier trimestre de l’année 2023. En outre, un porte-parole de la marque explique que son groupe ne souhaite pas casser les prix du marché, mais plutôt miser sur la plus-value au niveau des technologies embarquées et des matériaux utilisés.

En d’autres termes, il faut comprendre que le prix de l’Oppo Find N2 Flip en France sera très similaire à celui d’un Samsung Galaxy Z Fold 4.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.