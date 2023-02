Oppo Find N2 Flip : on connaît son prix et sa date de sortie en France

Oppo fait son entrée sur le marché des smartphones pliables en France avec l'arrivée de l'Oppo Find N2 Flip. Un modèle qui se positionne en face du Samsung Galaxy Z Flip 4, référence actuelle en matière de smartphone au format clapet. Il est lancé en pré-commande dès aujourd'hui en France à 1100 euros dans une unique configuration disponible.

Oppo attaque Samsung sur le marché des smartphones pliables, plus particulièrement sur le segment des modèles à clapet, qui rencontre actuellement un fort succès, comparativement au format livre des Fold. Le Samsung Galaxy Z Flip 4, référence du marché, a peut-être un sérieux concurrent sur son terrain : l’Oppo Find N2 Flip, que nous avons pu tester.

Le premier smartphone pliable d’Oppo en France

Le Find N2 Flip est le premier modèle pliable de la marque à sortir en France. Ce qui le détache le plus du Galaxy Z Flip de Samsung, c’est son écran externe qui est plus grand. Avec une diagonale de 3,26 pouces en format vertical, il veut répondre à davantage de besoins lorsque le téléphone est en position pliée. Un positionnement similaire au Motorola Razr 2022, qui lui aussi avait un écran externe plus grand. Pour Oppo, un tel écran permet d’afficher jusqu’à six notifications, prendre des selfies, envoyer des réponses pré-écrites, enregistrer une note vocale ou répondre à des appels. Le tout propulsé par un système de widgets personnalisables.

Quant à l’écran interne, il s’agit d’une dalle de 6,8 pouces Amoled qui propose un format 21:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité a l’air d’être au rendez-vous avec 1200 cd/m² maximum. Du côté de la charnière, Oppo dit l’avoir testée au-delà de 400 000 plis et annonce l’avoir conçue plus compacte et plus robuste que la génération précédente (qui n’était pas sortie chez nous). 400 000 plis, cela permet d’ouvrir et fermer le smartphone près de 100 fois chaque jour pendant plus de dix ans.

L’Oppo Find N2 Flip veut concurrencer le Galaxy Z Flip 4 sur l’autonomie

Le principal reproche fait à l’encontre du Galaxy Z Flip, c’est sa faible autonomie : il est parfois difficile de tenir une journée complète avec ce pliable. Oppo entend répondre à cela avec un modèle doté d’une batterie de 4300 mAh. Le constructeur se targue en effet que l’on peut tenir une journée complète en une charge. La charge de l’Oppo Find N2 Flip d’ailleurs, est d’une puissance de 44 W, ce qui permet de récupérer jusqu’à 50 % de la batterie en 23 minutes et 100 % en moins d’une heure.

De quoi alimenter le SoC Dimensity 9000+, développé spécialement pour ce modèle. De quoi profiter à fond de ColorOS 13, la dernière mouture sous Android 13 de la marque. Cette dernière annonce d’ailleurs quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui la positionne aux côtés de Samsung en la matière.

Prix et disponibilité de l’Oppo Find N2 Flip

L’Oppo Find N2 Flip est d’ores et déjà disponible précommande et sortira ce 28 février sur la boutique en ligne d’Oppo et chez les revendeurs. Deux coloris seront disponibles : noir et mauve. Une seule configuration sera proposée, qui comprend 256 Go de stockage et 8 Go de RAM au prix de 1099,90 euros.

