Voici les prix des Xiaomi 15 et 15 Ultra et leur date de sortie en France

Xiaomi s’apprête à lancer ses Xiaomi 15 et 15 Ultra en France. Une fuite repérée par Dealabs permet de mettre prix et date sur ces modèles haut de gamme.

Xiaomi 15 // Source : Xiaomi

Xiaomi a présenté les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro en Chine en fin d’année dernière. Après avoir lancé toute une pelletée de Redmi et Poco il y a quelques semaines, le constructeur asiatique s’apprête à inonder le marché haut de gamme européen, mais dans une moindre mesure.

Comme en 2024, on ne devrait avoir en effet droit qu’à deux modèles sur trois. La version Pro ne nous serait pas destinée. Xiaomi 15 et le Xiaomi 15 Ultra, voilà ce qui nous serait servi. Et ce n’est pas pour nous déplaire tant ces deux versions nous avaient séduits sur la génération 14.

Aucune information officielle n’a encore circulé sur le Ultra puisqu’il n’est tout bêtement pas officialisé. En revanche, on sait à peu près tout du Xiaomi 15. Reste que la version européenne diffère toujours un peu, notamment au niveau des coloris, du stockage ou encore de la quantité de mémoire vive embarquée.

Des prix qui ne bougent pas

billbil-kun de Dealabs Magazine a fait travailler ses sources pour dégoter les prix et versions destinées au marché français. Selon ses dires, on n’aurait de choix que sur la couleur :

Xiaomi 15 Stockage : 512 Go Coloris : Vert, Noir, Blanc Prix : 1099 euros



Xiaomi 15 Ultra Stockage : 512 Go Coloris : Chrome Prix : 1499 euros.



Étonnamment, il n’y aurait donc qu’une option de stockage plutôt généreuse d’ailleurs. La série 14 était quant à elle déclinée en 256 et 512 Go. Concernant les tarifs, c’est une bonne nouvelle, Xiaomi opère la même stratégie que Samsung sur ses Galaxy S25, à savoir qu’il gèle ses tarifs. À l’euro près, ce sont les mêmes que l’an dernier.

Ces deux Xiaomi 15 et 15 Ultra ont également une date de sortie. D’après billbil-kun, elle est fixée au 28 février 2025, soit dans un peu plus de deux semaines et donc à quelques jours à peine de l’ouverture du MWC à Barcelone.

Le Xiaomi 15 évolue doucement

Sur le Xiaomi 15, on trouve une capacité de batterie améliorée (5400 mAh) pour un poids, malgré tout, réduit. En son sein trône le Snapdragon 8 Elite, SoC parmi les meilleurs du marché (et pourtant dépassé par le Dimensity 9400 ici).

Une grande dalle de 6,36 pouces habille la face avant quant un module à trois objectifs de 50 Mpx chacun vient orner le dos de l’appareil. Côté design, pas de gros chamboulement, on reste sur la même ligne que le Xiaomi 14.

Téléobjectif 200 Mpx, batterie surgonflée, le 15 Ultra fait envie

Quant au Xiaomi 15 Ultra, difficile de se prononcer. On peut se baser sur une photo diffusée sur Weibo et qui montre le dos du téléphone. Le partenariat avec Leica est toujours de mise et on a droit à une livrée biton et bimatière à première vue.

Hypothétiquement le Xiaomi 15 Ultra // Source : Weibo

Le volet photo devrait être particulièrement développé et comprendrait quatre capteurs, les trois du Xiaomi 15 plus un 200 Mpx adossé à un téléobjectif. Côté puce, le Snapdragon 8 Elite règnerait aussi en maître ici.

Enfin, la batterie subirait un grand bond en avant, passant de 5000 à 6000 mAh. Xiaomi pourrait présenter ce modèle Ultra le 26 février, et une voiture serait aussi de la partie !