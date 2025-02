Xiaomi 15 Ultra : la date de lancement dévoilée par une fuite ?

Xiaomi prépare le terrain pour son prochain flagship, le 15 Ultra, dont la date de sortie a récemment fuité en ligne. Une affiche non officielle, circulant sur les réseaux sociaux, lève le voile sur le calendrier de lancement.

Selon une publication repérée sur Weibo, le Xiaomi 15 Ultra serait présenté en Chine le 26 février 2025 à 19h (heure locale), c’est-à-dire à 12h, heure française. Cette information complète les déclarations de Lu Weibing, président de Xiaomi, qui avait déjà confirmé un lancement en février sans préciser la date. Le smartphone, ayant obtenu les certifications FCC et BIS fin 2024, semble également viser une sortie internationale rapide.

Le modèle devrait ensuite être dévoilé au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, prévu du 3 au 6 mars 2025. Une commercialisation en France est également envisagée dès mars, suivant la stratégie adoptée avec le Xiaomi 14 Ultra l’année précédente.

Que sait-on du prochain Xiaomi 15 Ultra ?

Les fuites évoquent une fiche technique assez ambitieuse. Le Xiaomi 15 Ultra intégrerait sans surprise le Snapdragon 8 Elite, une bonne évolution par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 précédent. Le processeur serait associé à une configuration mémoire de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Côté autonomie, une batterie de 6 000 mAh compatible avec une charge rapide de 90W est annoncée, selon la certification 3C. C’est donc 1000 mAh de plus que la génération précédente, ce qui devrait se traduire par une bien meilleure endurance.

L’appareil photo restera évidemment l’attraction phare du modèle Ultra. On aurait ici droit à un capteur principal de 1 pouce de 50 mégapixels, accompagné d’un périscope de 200 mégapixels. La configuration serait complétée par un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels. Le smartphone promet donc des capacités photo digne des meilleurs appareils du marché.

Enfin, le prix devrait avoisiner les 1 499 euros, aligné sur celui du 14 Ultra. Avec ces spécifications, le Xiaomi 15 Ultra vise à renforcer son statut de référence dans le segment premium. La confirmation officielle des caractéristiques se fera dans les prochaines semaines.