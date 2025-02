Comment MediaTek a pulvérisé les records de performance avec son Dimensity 9400

Les derniers classements AnTuTu confirment la percée de MediaTek, plaçant le Vivo X200 Pro et son Dimensity 9400 en tête du segment haut de gamme. Le chipset devance les modèles équipés du Snapdragon 8 Elite, marquant un tournant pour le fabricant taïwanais.

Avec un score moyen de 2,89 millions de points, le Vivo X200 Pro s’impose comme le smartphone le plus rapide de ce début d’année 2025, devant des appareils comme le OnePlus Ace 5 Pro ou le RedMagic 10 Pro+, tous deux dotés du Snapdragon 8 Elite. Les écarts restent minimes : moins de 1 % séparent le leader des suivants, suggérant des performances similaires en usage réel.

Les autres modèles de la gamme Vivo X200 affichent un léger retard (environ 3 %), peut-être grâce à une meilleure optimisation logicielle sur le modèle Pro, ou tout simplement un stockage plus rapide. AnTuTu précise que ces données reflètent des moyennes mensuelles, et non des scores maximaux, ce qui explique leur différence avec les classements globaux.

MediaTek domine, Qualcomm sous pression

Si le palmarès des smartphones haut de gamme d’AnTuTu pour janvier 2025 est largement dominé par MediaTe, derrière le Vivo X200 Pro, quatre appareils sous Snapdragon 8 Elite se disputent les places suivantes, avec des scores compris entre 2,88 et 2,85 millions de points. Les modèles iQOO Neo 10 Pro, Oppo Find X8 Pro et les autres déclinaisons de la série Vivo X200 complètent donc le top 10, tous animés par le Dimensity 9400.

Pour établir ce classement, AnTuTu se base sur au moins 1 000 tests valides par appareil, évaluant processeur, GPU, mémoire et stockage via des simulations proches des usages réels. Ces mesures restent toutefois partielles, n’intégrant pas l’autonomie, les capteurs photo ou les optimisations logicielles.

Par ailleurs, le Realme GT 7 Pro Racing Edition — attendu comme une version abordable, mais performante — aurait atteint 3,06 millions de points lors de tests internes. Un résultat à nuancer, car réalisé dans des conditions optimales. Sa moyenne réelle pourrait le rapprocher des modèles Snapdragon 8 Elite actuels.

Dans le milieu de gamme, MediaTek renforce aussi sa position : le Redmi Turbo 4 (proche du Poco X7 Pro), avec son Dimensity 8400 Ultra, surclasse de 20 % le OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3). Le fabricant occupe sept places dans le top 10, grâce à ses puces Dimensity 8×00. Qualcomm, bien que présent, peine à suivre cette cadence.