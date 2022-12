Smartphones pliables : pourquoi le format Flip ne fait pas de flop

Oppo va lancer son smartphone pliable à clapet, le Find N2 Flip en France. En revanche, le Find N2, lui, n'est toujours pas prévu en Europe. Ce choix stratégique peut s'expliquer de plusieurs manières.

Oppo frappe fort en cette fin d’année avec deux nouveaux smartphones pliables. Mais alors qu’on lorgnait surtout sur l’Oppo Find N2 (que nous avons pris en main), c’est plutôt l’Oppo Find N2 Flip qui sera disponible en France dans le courant du premier trimestre 2022. Au lieu du téléphone pliant au format livre, c’est donc le modèle à clapet qui se lancera en premier hors de Chine et notamment en Europe.

Les smartphones pliables à la sauce Samsung Galaxy Z Fold 4 sont pourtant souvent considérés comme les fers de lance de ce secteur particulier du marché mobile. Quelques explications s’imposaient donc pour justifier ce choix stratégique d’Oppo avec le Find N2 Flip.

Vendre des smartphones, tout simplement

Un porte-parole d’Oppo France a pu répondre à cette interrogation. « Lorsque l’on regarde le marché des smartphones pliables, on peut voir que les formats Flip représentent vraiment le plus gros des volumes de ventes », explique-t-il. Il ne donne aucun chiffre officiel, mais fait bien comprendre qu’un Oppo Find N2 Flip a bien plus de chances d’enregistrer un grand nombre de ventes en Europe par rapport à un Oppo Find N2.

Quand on parle du marché des smartphones pliables, on regarde évidemment du côté de Samsung qui s’arrogeait 62 % des parts de marché dans le monde au premier semestre 2022, selon Counterpoint Research. Or, cette dynamique est particulièrement poussée par les formats à clapet. TM Roh, le président directeur de la division mobile de Samsung, expliquait dans un article de blog publié en juillet que « l’année dernière, 70 % des utilisateurs de Galaxy pliants se sont tournés vers le Flip ». Le Galaxy Z Flip 4 a d’ailleurs très bien démarré.

En résumé, si Oppo est particulièrement fier de son Find N2, il prend moins de risques avec le Find N2 Flip. Les prix d’ailleurs, bien que toujours élevés, sont bien plus compétitifs sur les formats à clapet que sur les formats livre.

Avancer en terrain connu

Les smartphones pliables Flip ont aussi une autre force : ils permettent de rester dans une zone de confort. C’est vrai autant pour les constructeurs que pour les utilisateurs. Pour les marques, ce format à clapet représente un challenge bien plus simple à appréhender sur le plan logiciel. Le smartphone déplié ressemble à n’importe quel téléphone et il faut seulement penser à quelques options pour l’écran externe ou le mode Flex afin d’innover un peu et d’avoir quelques arguments de vente.

Sur un format livre, comme le Find N2 ou le Galaxy Z Fold 4, il y a plus d’éléments à prendre en compte, ne serait-ce que pour afficher correctement les applications sur le grand écran interne faisant office de tablette. Oppo explique d’ailleurs que c’est l’une des raisons pour laquelle le Find N2 n’est pas prévu pour l’Europe. Les optimisations logicielles pour le grand écran ne sont pas encore assez satisfaisantes pour proposer une bonne expérience aux utilisateurs occidentaux.

Un argument intéressant, mais qui laisse un peu perplexe quand on voit que Samsung s’en sort assez bien sur son Fold. L’Oppo Find N2 a cependant un écran très carré qui ne facilite peut-être pas le travail des développeurs.

Du côté des utilisateurs, le format Flip est celui qui se rapproche le plus d’un smartphone classique. Il est donc sans doute plus facile de l’adopter. D’ailleurs, une responsable de Samsung nous expliquait à l’IFA à quel point le soin apporté au design sur ces modèles était primordial. Enfin, en guise d’argument supplémentaire, nous pourrions aussi évoquer la nostalgie des téléphones à clapet.

Vers une baisse des prix ?

Généralement, un marché concurrentiel engendre une baisse des tarifs. Voir Oppo lancer son Find N2 Flip en France a donc de quoi faire plaisir aux portefeuilles des consommateurs. Hélas, cet enthousiasme doit être nuancé. Le géant chinois assume ne pas vouloir casser les prix du marché. La marque veut miser sur la plus-value qu’elle apporte à ses produits et laisse ainsi explicitement entendre que, au moins sur sa première génération de smartphone à clapet, elle viendra affronter Samsung sur un segment tarifaire très similaire.

Restons optimistes. Dans quelques années, on pourrait observer une baisse des prix, mais celle-ci s’annonce plus tardive qu’espérée.

