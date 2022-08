Surprise, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 démarrent bien plus fort que les Galaxy S22

Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 sont davantage précommandés en Corée que les S22, signe de l'intérêt du public pour cette nouvelle gamme. En France, si l'on ne connait pas encore les chiffres précis, on sait cependant que les précommandes ont doublé.

Fin juillet, nous apprenions auprès du Korea Herald les ambitions importantes de Samsung pour ses pliants. D’ici à 2025, le géant coréen prévoit que les pliants représentent la moitié de ses ventes de téléphones haut de gamme. Presque un mois plus tard, ce jeudi 25 août, les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 ont déjà fait un pas important pour prouver que les ambitions de Samsung ne sont pas délirantes.

On apprend auprès du ZdNet Korea que les précommandes en Corée des deux derniers pliants ont pulvérisé les précommandes de la série S22, censée être le fer de lance de la marque. Entre le 16 et le 22 août, elle s’élevait à 970 000 unités, les deux smartphones confondus, une belle augmentation par rapport aux 920 000 unités de l’année précédente. Cela représente environ 138 000 unités commandées par jour. Sur une même durée, la série des S22 faisait donc moins bien avec 127 000 téléphones précommandés par jour.

En France, si nous n’avons pas de chiffres aussi pointus, la branche hexagonale de la marque écrit dans un communiqué que « il s’est vendu 2 fois plus de Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 en précommande en France cette année que de Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 en 2021 ».

Le Fold gagne du terrain

Autre donnée intéressante, les Français semblent davantage intéressés par le Fold que les Coréens en proportion d’acheteurs. En effet, 60 % des précommandes concernaient le Flip et 40 % le Fold, toujours d’après Samsung France. À l’inverse, en Corée, le Fold progresse, mais un peu moins vite puisque la répartition était de 65 % pour le Flip et 35 % pour le Fold. Quoi qu’il arrive, le Fold progresse sur son petit camarade, car le Fold 3 ne totalisait que 30 % des ventes de la gamme en son temps.

Toutefois, le fait que les précommandes explosent ne signifie pas forcément que les ventes du téléphone vont suivre le même chemin. En effet, près de 10 millions de Z Flip 3 et Z Fold 3 s’étaient vendus et Samsung vise environ 9 millions de terminaux achetés, tous modèles confondus sur la dernière génération.

En revanche, cette régularité du pionnier Samsung devrait aider le marché du pliant à se structurer et gagner encore 80 % de parts de marché durant toute la fin de 2022. De quoi aiguiser les appétits de Oppo, qui prévoirait de lancer deux pliants mondialement, mais aussi de Xiaomi, Motorola ou encore Vivo, trois marques qui attendent le bon moment pour sauter le pas et déployer leurs modèles (Mix Fold 2, Razr 2022 et Vivo X Fold) en dehors des frontières de la Chine.

