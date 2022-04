Vivo X Fold officialisé : un smartphone pliable premium pour bousculer la concurrence

Ça y est, Vivo a officiellement présenté son premier smartphone pliable, le Vivo X Fold. Et le constructeur n'a pas lésiné sur la qualité, notamment pour les écrans et le module photo.

Les fuites s’étaient multipliées dès le mois de mars concernant le futur smartphone pliable de Vivo, le Vivo X Fold. Il avait notamment été aperçu en photo le mois dernier. Et comme prévu, la marque chinoise a finalement présenté son téléphone lors d’un événement, se lançant donc officiellement dans la course au meilleur smartphone pliable. Or, au vu des caractéristiques affichées, il y a de fortes chances qu’il caracole bientôt en tête.

Le très haut de gamme par Vivo

Cette présentation en bonne et due forme est venue confirmer ce que l’on savait déjà sur la fiche technique de l’appareil. Celle-ci intègre du très haut de gamme : un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, épaulé par 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go ou bien 512 Go. La taille de la batterie est de 4 600 mAh, avec une charge rapide filaire de 66 W, 50 W en sans-fil.

Le nouveau téléphone pliant de Vivo fait aussi fort côté photo : les objectifs, élaborés par Zeiss, sont au nombre de cinq. L’appareil photo principal dispose d’un capteur de 50 Mpx accompagné de quatre autres capteurs, dont un ultra grand-angle de 48 Mpx, plus deux autres capteurs de 12 et 8 Mpx.

Vivo X Fold // Source : Vivo Vivo X Fold // Source : Vivo

Ses écrans sont eux aussi impressionnants : Vivo a intégré une grande dalle pliante AMOLED de 8,03 pouces en 2K+, ainsi qu’un écran extérieur de 6,53 pouces, AMOLED lui aussi, et FHD+. Les écrans profitent tous deux d’une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Deux lecteurs d’empreintes sont placés sous les écrans. Il s’agit non pas de capteurs optiques, mais de capteurs à ultrasons.

Sans surprise, le téléphone est livré nativement sous Android 12 (OriginOS). En outre, et comme prévu, le Vivo X Note et le Vivo Pad ont aussi été présentés.

Vivo X Fold : prix et disponibilité

Mais comme souvent, les technophiles européens devront ronger leur frein. Le Vivo X Fold sera, dans un premier temps en tout cas, vendu uniquement en Chine, à un tarif de 8999 CNY (en 12+256 Go) et de 9999 CNY (en 12+512), soit respectivement environ 1300 et 1450 euros.

Il sera apparemment disponible à partir du 22 avril, en deux coloris (gris et bleu clair).

