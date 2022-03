Vivo X Fold : le smartphone pliant va sérieusement monter en gamme

Vivo va bientôt présenter ses nouveaux flagships en Chine. On comptera sur le X Fold, dont les photos et caractéristiques ont fuité, ou encore le Vivo X Note.

Le smartphone pliant n’a pas encore réussi à convaincre au delà des technophiles. Après Samsung, Huawei ainsi qu’Oppo son premier smartphone pliant… C’est au tour de Vivo, ils vont présenter le Vivo X Fold le 11 avril prochain, mais tout est déjà en ligne.

Du haut de gamme attendu

D’après les fuites, le Vivo X Fold sera le premier smartphone pliant avec un taux de rafraîchissement est de 120 Hz sur ses deux écrans. Le plus petit écran fait 6,53 pouces de diagonale, avec une définition Full HD+ et la technologie OLED évidemment. Une fois déplié, on a un écran OLED E5 de plus de 7 pouces en définition 2K.

On remarquera qu’aucun compromis n’a été fait sur la fiche technique : on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go minimum. La taille de la batterie est de 4 600 mAh avec une charge rapide filaire de 120 W.

The Vivo X Fold looks really promising, but seems China exclusive again :/ pic.twitter.com/Q0tlambY6h — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) March 29, 2022

Côté photo, Vivo a collaboré avec Zeiss. L’appareil photo principal aura un capteur de 50 mégapixels, accompagné de quatre autres capteurs 48 + 12 + 8, dont un ultra grand-angle, un téléobjectif et, a priori, même un deuxième téléobjectif.

D’autres produits sont attendus lors de l’événement, dont le smartphone Vivo X Note avec un écran de plus de 7 pouces. Il y a aussi la Vivo Pad, une tablette avec double caméra à l’arrière et quatre haut-parleurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.