Le Vivo X Fold+ sort : une version améliorée d’un des meilleurs pliants

Le Vivo X Fold s'offre une version avec Snapdragon 8+ Gen 1 et autonomie améliorée. Malheureusement, le constructeur chinois ne prévoit pas de sortir son smartphone pliant en France.

La déjà longue liste des smartphones pliants qui sortent uniquement en Chine vient de s’ajouter un nouveau nom. Le Vivo X Fold, que nous avions déjà pris en main, vient de se trouver un successeur : le Vivo X Fold+.

Sa principale différence tient à sa puce, le Snapdragon 8+ Gen 1, bien meilleur à plusieurs niveaux que le 8 Gen 1 originel qu’il remplace. Il hérite lui aussi de la puce spécialisée dans la photo de Vivo.

Pour le reste, tout est très proche du premier modèle, même le style du téléphone. Il conserve son écran Oled intérieur de 8 pouces en 2160 x 1916 pixels et 120 Hz, le capteur d’empreinte 3D ultrasonic, sa configuration photo bien aidée par le partenariat avec Zeiss. Il s’appuie ainsi sur un bloc de quatre modules, allant du grand angle au X5 optique, en passant par le X2 et l’ultra grand-angle.

Une bien meilleure autonomie sur le papier

Du côté des nouveautés, on peut évoquer tout de même la présence d’une batterie 2,8 % plus grande. On passe ainsi de 4600 mAh à 4730 mAh. Mais pour Vivo, le gain en autonomie serait beaucoup plus important. Aidé par sa nouvelle puce, le Vivo X Fold+ apporterait une autonomie supérieure de 20 % selon le constructeur. Du côté de la recharge, le téléphone est, d’après Vivo, capable de passer de 1 à 70 % en 18 min ou de se recharger complètement en 35 min. Il s’appuie ici sur la même charge 80 W que le Vivo X80 Pro. En sans-fil, il peut monter jusqu’à 50 W, ce qui donne une charge complète en 53 minutes.

On retrouve bien sûr la fameuse pliure en goutte d’eau, permettant au téléphone de se fermer complètement lorsqu’il est plié, ne laissant aucun jour passer. Malheureusement, le Vivo X Fold+ réservera une fois encore cette prouesse au marché chinois : le téléphone ne devrait pas sortir en nos vertes contrées.

