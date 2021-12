Le prix des smartphones pliables pourrait chuter en 2022

Selon un leaker, le prix des smartphones pliables devrait devenir plus abordable en 2022... au point d'atteindre celui de smartphones traditionnels.

Pendant de nombreuses années, le smartphone pliable n’aura été qu’un rêve. Évoqué par les marques dès le début des années 2010, il aura fallu attendre 2018 pour voir apparaître le premier smartphone muni d’un écran pliant commercialisé. Près de quatre ans plus tard, il pourrait finalement quitter son statut de produit différenciant pour devenir plus populaire.

Une baisse des prix à venir ?

Selon le leaker Digital Chat Station, 2022 serait une année charnière (haha) pour le smartphone pliant. Aujourd’hui, Samsung règne en maître avec deux formats : le Galaxy Z Flip, petit et relativement abordable, et le Galaxy Z Fold, vraiment impressionnant, mais aussi très cher avec un prix de départ de 1800 euros pour le Galaxy Z Fold 3. Le leaker affirme néanmoins que ce prix devrait chuter.

Sur son Weibo, il affirme que les smartphones pouvant se plier horizontalement atteindront dès l’année prochaine « le prix d’un smartphone haut de gamme normal ». Rappelons toutefois qu’un « smartphone haut de gamme normal » comme un Galaxy S21 Ultra ou un iPhone 13 Pro coûte aujourd’hui entre 1000 et 1500 euros tout de même.

Enfin de la concurrence sur le smartphone pliable

Il faut dire que si Samsung n’a pas pour le moment aucune concurrence, les cartes pourraient rapidement être rebattues. Plusieurs marques devraient emboiter le pas au constructeur coréen et proposer à leur tour leur smartphone pliable en 2022. On pense notamment à Oppo, dont le Find N a récemment fuité, mais aussi à Xiaomi qui propose déjà le Mi Mix Fold en Chine en dessous des 10 000 yuans (1400 euros HT environ). D’autres pourraient également créer la surprise, comme Motorola qui n’a pas franchement performé avec son Razr 2019, pourtant dans les premiers à sortir, ou Google dont on attend le Pixel Fold depuis longtemps.

Cette année, la concurrence et la maturité de la technologie devrait donc naturellement tirer les prix du marché vers le bas. Mais est-ce que ce ne serait pas également un bon moyen de baisser le prix des smartphones ultra premium ?

