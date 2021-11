Le Google Pixel Fold arriverait en 2022 avec une caméra décevante

Après la sortie des Google Pixel 6, les rumeurs se poursuivent sur le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google.

On entend parler depuis plusieurs mois d’un smartphone pliable développé par Google, que l’on peut appeler le Google Pixel Fold en attendant mieux. L’appareil est déjà apparu dans le code d’Android, et on comprend après la présentation d’Android 12L qu’il pourrait s’agir de l’appareil vitrine de Google pour mettre en avant ce nouveau système optimisé.

Le site 9To5Google a pu obtenir de nouvelles informations sur les caractéristiques du smartphone en décortiquant l’APK de l’application Google Camera. La photo risque d’être décevante.

Le retour du Pixel 3

En effet, d’après le site, le Google Pixel Fold devrait faire appel à un capteur IMX363 de 12,2 mégapixels, très connu de Google puisque utilisé depuis le Pixel 3 jusqu’au Pixel 5. Il serait épaulé par un capteur IMX386 de 12 mégapixels probablement pour l’objectif ultra grand angle, comme sur le Pixel 5. C’était le point de critique principal de ce dernier, l’appareil photo n’était plus si incroyable malgré l’excellent traitement logiciel de Google, car le capteur et l’optique choisis par la firme se faisaient vieillissant. Des éléments qui avaient évolués avec le Pixel 6.

Jusqu’à présent connu sous le nom de code Passport, ce Google Pixel Fold utiliserait désormais le nom de code Pipit. Le changement de nom de code pourrait indiquer un changement important dans le projet : peut-être une baisse du prix de fabrication en changeant le module photo ?

Le Google Pixel Fold serait également équipé de deux capteurs de 8 mégapixels IMX 355, que l’on imagine plutôt utilisés pour le capteur en façade au-dessus de l’écran déplié, et au-dessus du second écran à l’extérieur quand l’écran est replié.

Le smartphone devrait refaire parler de lui à mesure que l’on approche la sortie d’Android 12L, la prochaine version du système prévue en 2022, plutôt pensée pour les smartphones à écran pliable ou les grands appareils.