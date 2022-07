Flip ou Fold : quel pliable se vend le mieux chez Samsung ?

Le président de Samsung, TM Roh, a officiellement pris la parole pour révéler le nombre de smartphones pliables écoulés sur l’année 2021. En bonus, l’intéressé précise même la proportion de Flip et Fold vendus.

L’année 2021 a été un petit tournant dans l’histoire des smartphones pliables. Samsung, qui domine ce segment, est parvenu à commercialiser deux modèles toujours plus aboutis et au potentiel plus qu’intéressant. D’un côté, le Galaxy Z Flip 3 incarnait un état d’esprit pop et pratique, qui a su conquérir les foules.

De l’autre, le Galaxy Z Fold 3 se destine à un usage plus hybride et axé sur la productivité et le confort d’usage. Mais avec cette fois-ci un aspect plus robuste et un design affiné. Le tout à des prix différents. Dans tous les cas, la stratégie de Samsung semble avoir fait mouche au regard des chiffres officiels publiés par la marque coréenne.

Une hausse de 300 %

Le président de l’entreprise, en la personne de TM Roh, a en effet révélé les volumes de livraisons du binôme au cours de l’année 2021. Au total, près de 10 millions de smartphones pliables Samsung ont ainsi été livrés l’an passé. Une hausse de 300 % par rapport à 2020, souligne le patron du groupe. Preuve que ce format de téléphone prend une véritable ampleur.

À noter que les Z Flip 3 et Z Fold 3 ont été officialisés en août 2021. Les 10 millions d’unités comprennent donc probablement des modèles de l’ancienne génération, sans que Samsung ne précise combien. TM Roh va en revanche plus loin concernant la proportion de Flip et Fold vendus.

Sur les 10 millions, 70 % des modèles sont des Galaxy Z Flip, lorsque 30 % sont logiquement des Galaxy Z Fold. Cette différence peut s’expliquer par une raison relativement simple : le premier nommé coûte bien moins cher (1059 euros à son lancement en France) que le second (1799 euros). Aussi, les usages diffèrent.

Un nouveau cru record ?

À 1059 euros, le Galaxy Z Flip 3 est même devenu plus abordable que certains smartphones ultra premium signés Samsung, Apple ou encore Oppo. Forcément, cela peut attiser la curiosité de certains et certaines ayant l’habitude d’investir des sommes d’argent conséquentes dans des téléphones.

TM Roh s’attend « à ce que cette croissance rapide se poursuive ». Le 10 août, Samsung devrait introduire ses Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. S’il parvient à tirer les prix toujours plus vers le bas, la démocratisation des smartphones pliables pourrait être renforcée. Il faudra aussi miser sur des avancées fortes pour booster leur attractivité.

