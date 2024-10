Belle réduction de près de 50 % sur le Oppo Find N2 Flip, un smartphone qui se plie en deux pour votre plaisir

Le Oppo Find N2 Flip est un smartphone 5G qui a la particularité de se plier, mais dans le sens de la largeur, à la manière d’un Galaxy Z Flip de chez Samsung. Disponible depuis 2023 à plus de 1 000 euros, vous le retrouvez aujourd’hui à moins de 600 euros grâce à cette offre du jour.

Oppo Fond N2 Flip // Source : Frandroid РChlo̩ Pertuis

Dans le monde des smartphones pliants, vous avez deux choix : soit ça s’ouvre comme un livre, à la verticale, soit ça s’ouvre comme à l’ancienne, avec un clapet. C’est la deuxième option qui est proposée par le Oppo Find N2 Flip, que vous retrouvez aujourd’hui en promotion à moitié.

Les points forts du Oppo Find N2 Flip

L’écran externe est vraiment très pratique

Une fois ouvert, la pliure est très peu visible

Il est bien optimisé et ne chauffe pas, même s’il est beaucoup sollicité

Alors qu’il était disponible au prix de 1 099 euros au moment de sa sortie, l’Oppo Find N2 Flip est affiché (choisissez bien en état neuf) à 616,90 euros chez Pixmania. Sans oublier le petit code promo FLASH25 qui fait plaisir et permet de le faire passer finalement à 591,90 euros.

Un smartphone à clapet : retour vers le futur

Vous avez peut-être connu les premiers téléphones à clapet, avec un écran à l’intérieur au-dessus du clavier. Eh bien, il semblerait que ce format revienne à la mode avec cette fois l’introduction d’un écran lui aussi pliant, permettant de profiter d’un format de poche couplé, quand il est ouvert, à un écran standard tout à fait honnête. C’est ce que propose le Oppo Find N2 Flip : fermé, il mesure 85,5 x 75,2 x 16,02 mm puis une fois ouvert, il passe à 166,2 x 75,2 x 7,45 mm. Le tout pour 191 g.

L’écran externe est une dalle AMOLED qui fait 3,26″ avec une fréquence de rafraîchissement de 30 Hz. C’est mieux, par exemple, que le Galaxy Z Flip de Samsung qui fait 1,9″. L’écran interne, lui, fait 6,8″ et peut alterner entre 60 Hz et 120 Hz de fréquence de rafraîchissement. Un bel écran pour un usage au quotidien, avec de belles couleurs, pour un équilibrage des plus agréables. On regrette juste qu’il soit seulement certifié IPX4, ce qui est un peu chiche.

Il arrive à contenir sa chaleur malgré sa puissance

Le Oppo N2 Flip fonctionne avec un processeur Mediatek Dimensity 9000+ qui, il faut l’avouer, fait largement ses preuves. Il permet de lancer des apps et jeux gourmands sans chauffer pour autant. Ainsi, vous pouvez passer plusieurs minutes, si ce n’est plus, à jouer tranquillement sans ressentir de gêne. D’autant qu’avec ses 8 Go de RAM, vous avez une belle fluidité renforcée par ColorOS, l’interface maison d’Oppo.

Pour l’autonomie, vous pouvez compter sur lui pour une grosse journée d’utilisation, ce qui est plutôt solide pour un smartphone à clapet. Surtout que si vous ne l’ouvrez que pour les choses importantes et que vous vous contentez de l’écran externe pour lire vos notifications, vous n’allez pas consommer grand-chose. Point positif sur la charge : il repasse à 100 % en moins de 45 minutes grâce au chargeur 67W fourni dans la boîte, chose rare de nos jours.

Dernier point sur la photo, où il est dans la moyenne, mais sans plus. Avec deux capteurs de 50 et 8 Mpx pour filmer en 4K, et un capteur frontal de 32 Mpx, vous aurez des photos et des vidéos honnêtes, mais ça s’arrête là .

Pour en savoir un peu plus sur le Oppo Find N2 Flip avant de faire votre achat, allez faire un tour du côté du test complet pour en découvrir toutes les subtilités.

