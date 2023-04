Grâce à cette mise à jour, l’écran externe du Oppo Find N2 Flip tire enfin parti de sa taille

Le constructeur chinois Oppo a annoncé la sortie d'une nouvelle mise à jour de ColorOS 13 pour son smartphone pliant à clapet Find N2 Flip. Une version qui prend enfin en compte le potentiel de l'écran externe du téléphone, le plus grand de sa catégorie.

C’était une mise à jour attendue par les utilisateurs du smartphone. Lundi 17 avril, le constructeur chinois Oppo a annoncé sur Twitter le déploiement d’une mise à jour globale de son interface ColorOS 13 pour le Find N2 Flip, son dernier téléphone pliable à clapet.

Si son grand écran externe était ce qui lui avait permis de se démarquer de la concurrence à sa sortie mondiale en février 2023, son manque de fonctionnalités avait quelque peu déçu les testeurs, nous y compris. Cela semble donc être en partie réglé.

Tirer parti de sa taille d’écran

Et pour cause : sous forme d’un rectangle vertical de 3,26 pouces, la dalle externe du Oppo Find N2 Flip est plus grande que ceux des autres modèles de smartphones flip actuels, plus petits et au format horizontal (même si la concurrence devrait vite rattraper son retard selon les rumeurs).

Si l’on avait été déçu de ne pas pouvoir utiliser cet écran comme un mini-smartphone, malgré son format, c’est un peu plus le cas avec cette mise à jour.

Un widget Spotify spécial

Première nouveauté : un nouveau widget Spotify, développé en collaboration avec l’entreprise suédoise de streaming musical.

En plus de pouvoir contrôler la lecture, comme sur d’autres modèles, ce widget affiche la pochette d’album entière et permet d’accéder à la liste complète des titres « recommandés pour vous », selon les visuels partagés par Oppo.

Répondre par synthèse vocale

Seconde fonctionnalité ajoutée : la possibilité de répondre rapidement à un message sans déplier le smartphone.

S’il était déjà possible d’afficher les notifications reçues sur la dalle externe du Find N2 Flip, la mise à jour ColorOS 13 propose désormais de cliquer sur un message reçu pour y répondre directement depuis cet écran.

Selon les visuels communiqués par Oppo, il suffirait d’activer la synthèse vocale, énoncer son message puis valider son envoi. Une option qui devrait être compatible avec WhatsApp, Messenger, Google Messages, Telegram et l’application japonaise LINE.

Une mise à jour bienvenue

Selon le site d’informations GSM Arena, le déploiement de cette mise à jour en version A.24 devrait être automatique et arriver pour les utilisateurs du Find N2 Flip dans « un jour ou deux ».

Si l’ajout de ces deux nouvelles fonctionnalités devait être bien accueilli par les possesseurs du smartphone d’Oppo, on espère malgré tout que le constructeur va continuer d’explorer le potentiel de cet écran externe dans d’autres mises à jour.

Voire de prendre exemple sur l’application non officielle CoverScreenOS, permettant d’utiliser la dalle externe du smartphone pour ouvrir n’importe quelle application.

