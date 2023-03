Oppo Find N2 Flip : une application débride totalement son écran externe

Sorti en décembre 2022, l'Oppo Find N2 Flip et son petit écran externe vertical laissait penser à tort qu'il pourrait être utilisé comme un smartphone miniature. En réalité, Oppo prévoit des utilisations assez limitées. C'était sans compter la dernière mise à jour de l'application CoverScreen OS permet désormais d'utiliser cette dalle à son plein potentiel.

Vos souhaits sont désormais exaucés. Dimanche 12 mars, l’application non officielle CoverScreen OS, disponible gratuitement sur le Play Store d’Android, a été mise à jour dans sa version bêta 12. Une version qui ajoute la prise en charge « expérimentale » de l’Oppo Find N2 Flip, rapporte le site spécialisé 9to5Google.

Plus proche d’un système d’exploitation que d’une simple application, CoverScreen OS permet de débrider les écrans externes des smartphones pliants à clapet, dédiés à utiliser en partie le téléphone même lorsqu’il est plié. Le support du Find N2 Flip permet ainsi d’utiliser sa dalle externe à son plein potentiel, comme attendu avant sa sortie.

Un écran plein de promesses

En effet, avant sa commercialisation en décembre 2022, l’Oppo Find N2 Flip promettait d’améliorer l’expérience de cet écran externe, devenu l’un des principaux défauts des smartphones pliants à clapet. Il est souvent jugé trop petit et limité en fonctionnalités, à l’image du Samsung Galaxy Z Flip 4 et de sa dalle de 1,9 pouce : quelques widgets, un accès aux notifications et à l’appareil photo, puis ça s’arrête là.

À l’inverse du modèle de Samsung, l’écran externe du téléphone d’Oppo mesure 3,26 pouces et se présente au format vertical. Les utilisateurs espéraient donc pouvoir utiliser cette dalle comme un smartphone miniature avec les mêmes capacités que l’écran interne… avant de s’apercevoir qu’elle proposait à peu près la même chose que son concurrent, voire moins de fonctionnalités même.

Accéder à n’importe quelle application

Avec sa dernière mise à jour, CoverScreen OS corrige donc le tir. Une fois installée, en plus de pouvoir afficher n’importe quel widget, vous pouvez également accéder à une nouvelle interface sous forme de tiroir d’applications. Celle-ci permet ainsi d’ouvrir n’importe quelle application dans son entièreté. Par ailleurs, il est aussi possible d’envoyer des messages en affichant un petit clavier à l’horizontale ou en dictant votre message par micro. Une bouffée d’air frais pour les possesseurs de Find N2 Flip.

9to5Google rapporte malgré tout quelques « problèmes de mise à l’échelle » des applications. De même, une fois dans une application ouverte, le geste de retour ne peut se faire qu’à partir du haut de l’écran, selon le site spécialisé. Crée en janvier 2022, CoverScreen OS a en effet d’abord été développée pour les Galaxy Z Flip 3 et 4. Si quelques fonctionnalités sont payantes, l’application reste en tout cas gratuite à télécharger et essayer.

