Galaxy Z Flip 4 : décuplez le potentiel de son écran externe avec CoverScreen OS

Des développeurs ont développé toute une interface pour utiliser l'écran externe du Galaxy Z Flip 4 comme un mini-écran de smartphone. Il s'agit de CoverScreenOS.

Sur les smartphones Android, il n’est pas rare que quand un constructeur ne tire pas pleinement parti d’un équipement, certains développeurs habiles de leurs mains comblent un manque. Pour le Galaxy Z Flip 4, tout comme son prédécesseur, nombreux sont celles et ceux qui ont pu regretter que l’écran externe ne soit pas davantage mis à profit. Avec l’application CoverScreenOS, c’est désormais possible (si on est prêt-e à essuyer quelques bugs).

Comment installer CoverScreenOS ?

Si nous avions pu essayer cette application l’année précédente, ses développeurs n’ont vraiment pas chaumé pour la rendre encore plus facile à utiliser. Dorénavant, après l’avoir téléchargée sur le Play Store, toutes les étapes d’installation sont expliquées. Elles sont même suivies d’un petit tutoriel.

Il va de soi que pour installer une application qui change autant l’expérience du smartphone, celle-ci va vous demander beaucoup d’autorisations. Vous devrez donner l’accès au notification, aux options d’accessibilité ou encore l’autoriser à s’afficher par-dessus l’interface. Heureusement, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, tout est fléché à l’aide de boutons qui vous font accéder aux menus adéquats. Rien de sorcier donc.

Quelles fonctionnalités pour CoverScreenOS ?

Une fois l’application installée, vous accédez à une myriade de raccourcis et de gestes que voici :

L’intérêt de ces gestes est clair : permettre une navigation complète depuis le tout petit écran de 1,9 pouce. Ajoutons à cela qu’en tapotant une fois sur l’écran, un nouvel écran d’accueil compilant toutes les applications installées sur le téléphone vous permet de tester un peu ce qui fonctionne ou pas avec ce format.

Fortnite semble ne pas vouloir se lancer dans ce format, ce qui est bien dommage. En revanche, des apps comme Google Maps ou Samsung Health, pour suivre un trajet ou son activité sportive depuis le petit écran, fonctionnent parfaitement bien, si on accepte d’avoir une interface un tout petit peu trop grande ou trop petite par moment.

On retrouve les bonnes vieilles habitudes de taper avec un clavier numérique Vous pouvez même lire Frandroid YouTube s’adapte parfaitement Fortnite reste bloqué sur le chargement, dommage Netflix marche aussi sans problème Pour Maps, c’est un peu plus compliqué

YouTube, Netflix ou même l’app Frandroid, toutes les apps davantage centrées vers la consultation de contenus fonctionnent aussi très bien dans ce format. Reste à savoir si l’usage est vraiment si intéressant que cela.

