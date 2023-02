Ce futur smartphone à clapet prouve que la vraie bataille se jouera sur l’écran externe

Si la course au smartphone pliable au format Flip le plus innovant fait rage entre Samsung et Oppo, c'est au tour de Motorola de jouer son atout. Pour son prochain Razr 2023, la marque américaine prévoit de proposer un écran externe encore plus grand que ses deux concurrents.

Le marché du smartphone pliable à clapet n’a jamais évolué aussi vite. Si on assistait déjà à la rivalité du constructeur sud-coréen Samsung avec le Chinois Oppo dans cette catégorie, c’est au tour de Motorola de jouer des coudes pour s’y faire une place.

Dans un tweet posté ce 22 février, relayé par GSMArena, le célèbre leaker Evan Bass a dévoilé à quoi devrait ressembler le prochain Motorola Razr, attendu pour 2023. Trois images de rendus 3D d’un smartphone très similaire au Razr 2022, sorti en août dernier… à ceci près que l’écran externe s’étend désormais sur toute la moitié du produit. Selon les visuels, il prendrait même en charge des boutons de navigation.

Des écrans externes toujours plus grands

Ces premières images du prochain smartphone de Motorola s’inscrivent dans un contexte d’innovation sur le marché des pliables à clapet, ou « flip phones ». Si les premiers modèles de Samsung dans ce format lancé il y a trois ans se sont au départ contentés d’offrir un smartphone de plus de 6 pouces pliable en deux, Motorola a toujours proposé un écran externe depuis son Razr 2019. Celui-ci permet d’accéder à certaines options sans avoir besoin de déplier le téléphone.

Samsung a suivi la tendance, proposant sur son dernier Galaxy Z Flip 4 une dalle externe de 1,9 pouce, contre 2,7 pouces sur le dernier Razr 2022. Mais tout récemment, l’Oppo Find N2 Flip — premier du genre pour la marque — a surenchéri, avec un écran de 3,26 pouces.

Samsung et Motorola, même combat

Depuis, les rumeurs se multiplient sur la réponse de Samsung et Motorola à l’Oppo Find N2 Flip. Il y a deux jours, le leaker Ice Universe confirmait une information de l’analyste Ross Young, spécialiste sur les chaînes de production d’écrans : le Samsung Galaxy Z Flip 5 pourrait avoir un écran plus grand que celui d’Oppo.

Il partage même ce mercredi 22 février une image d’exemple sur Twitter… quasi identique aux rendus 3D du prochain Motorola Razr 2023 d’Evan Bass. Un montage qui reste toutefois très sommaire et hypothétique.

Samsung Galaxy Z Flip 5 is very likely to be of this design. I am in further research… pic.twitter.com/1bVYOgmC0H — Ice universe (@UniverseIce) February 22, 2023

Mais si ces deux rumeurs se confirment, ces deux futurs « flip phones » pourraient compenser un angle mort de ce format de smartphones : la frustration pour certains utilisateurs de toujours devoir ouvrir leur téléphone avant de pouvoir l’utiliser, même pour certaines tâches basiques.

Avec un écran externe plus grand (et, on l’espère, une interface qui en tire intelligemment parti), ces deux produits pourraient donc être attractifs aux yeux d’une frange des consommateurs.

