Oppo quitte la France ? Le store officiel a disparu

C'est comme un mauvais rêve pour les amoureux de la technologie en France. Oppo, le géant chinois du smartphone, ce challenger qui n'a jamais hésité à se mesurer à des poids lourds tels qu'Apple et Samsung, semble sur le point de prendre la porte. Les rumeurs, les faits, tout converge vers un scénario cataclysmique : Oppo quitte le marché français. Et le pire, c'est qu'ils nous laissent avec une amertume particulière, car leurs derniers produits promettaient tant.

Mise à jour du 31 mai 2023 :

Les événements se précipitent, Oppo France semble avoir perdu sa plateforme numérique. Si vous tentez de vous connecter à l’Oppo Store aujourd’hui, vous serez accueilli par une charmante page d’erreur de Shopify. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, Shopify est une plateforme de commerce électronique qui permet aux entreprises de créer leurs propres sites web de vente en ligne.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Cette page d’erreur peut indiquer que le site n’est plus en service ou a été fermé. On peut encore observer la dernière apparition du site sur archive.org. Toutefois, le site de OnePlus est encore en ligne, cependant ce dernier est global et n’est pas géré par la filiale française.

Ce fait survient dans un contexte où plusieurs témoignages laissent entendre un désengagement progressif d’Oppo en France. Des murmures parmi le public, des chuchotements au sein de l’industrie et des signaux non verbaux tels que la fermeture d’un site web sont autant de signes annonciateurs d’un adieu imminent. Et bien que nous puissions tous espérer que ces rumeurs soient infondées, les faits semblent malheureusement prouver le contraire.

Pourtant, dans ce tourbillon de conjectures et de présages, Oppo France reste étrangement silencieux. Pas de communication officielle, pas de clarification, pas même un simple tweet pour rassurer les consommateurs inquiets.

Merci au lecteur qui nous a signalé cette information.

Article original du 16 mai 2023 :

En mars dernier, une rumeur a commencé à circuler comme une traînée de poudre : Oppo et OnePlus, les deux marques chinoises bien aimées des technophiles, s’apprêteraient à quitter le territoire français. Bien sûr, ces allégations ont été niées en bloc par les deux entreprises.

Il faut dire que ce serait un peu gênant de déclarer « Oui, oui, nous préparons nos valises pour partir ». Toutefois, selon une enquête menée par Frandroid, la réalité serait quelque peu différente. Oppo serait bel et bien en train de se préparer à quitter le marché français.

Le site allemand d’Oppo s’est transformé en page blanche

Mais ce n’est pas tout. La situation en Allemagne semble également se dégrader. Le site allemand d’Oppo s’est transformé en page blanche, ne mettant en avant que son partenariat avec l’UEFA Champions League. Même les Reno 8 et Find N2 Flip ont disparu de la circulation. En fait, c’est à se demander s’il reste quelque chose à vendre.

Cette curieuse évolution n’est pas vraiment une surprise. Oppo est actuellement dans une impasse juridique en Allemagne, suite à une injonction d’un tribunal allemand liée à un litige de brevets avec Nokia. Le constructeur chinois est accusé d’avoir utilisé la technologie brevetée de Nokia pour traiter les signaux 4G et 5G sans avoir payé pour une licence.

Oppo a exprimé son optimisme quant à la possibilité de trouver un accord avec Nokia et de reprendre ses activités en Allemagne. Cependant, le fait qu’il ait essuyé son site allemand comme une ardoise pourrait suggérer que l’entreprise envisage de quitter le marché allemand malgré son démenti précédent.

Et la France dans tout ça ? Nous pourrions bien être les prochains sur la liste. Quand on voit ce qui se passe chez nos voisins, il y a peu d’espoir que la situation soit radicalement différente ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !