Pourquoi Oppo et OnePlus suspendent leurs ventes de smartphones en Allemagne

Suite à une affaire judiciaire les opposant à Nokia, Oppo et OnePlus ont suspendu leurs ventes de smartphones et montres connectées en Allemagne. En cause : une utilisation de technologies 4G et 5G jugée illicite. La France, elle, n'est pas concernée.

La nouvelle a de quoi surprendre : Oppo et OnePlus, deux marques pourtant bien installées dans le paysage tech européen, suspendent leurs ventes de smartphones et montres connectées en Allemagne. C’est ce que l’on apprend au détour d’un article de 9to5Google faisant le point sur cette situation assez étrange.

En effet, si vous faites un tour sur les sites allemands de ces deux marques — appartenant toute deux au groupe Oplus –, vous verrez qu’ils sont plutôt vides. Sur celui d’Oppo, par exemple, il n’y a plus aucune rubrique menant vers la présentation de produits, leurs caractéristiques ou encore vers des liens d’achat. En comparaison, le site français du constructeur a bien un onglet « Smartphones » et un autre « Objets connectés » pour ses montres connectées et écouteurs sans fil.

Du côté du site allemand de OnePlus, tout semble encore normal au premier abord. Mais il suffit de fouiller du côté de la boutique en ligne, rubrique smartphones, pour s’apercevoir qu’il n’y a plus rien de ce côté-là.

Même son de cloche pour les montres connectées. En revanche, pas de souci a priori sur les autres types de produits.

Pourquoi Oppo et OnePlus arrêtent de vendre des smartphones en Allemagne ?

On se demande évidemment ce qui a pu provoquer une telle situation. La réponse est à chercher du côté de la justice allemande. En effet, une affaire judiciaire opposait Nokia à Oppo et OnePlus. Pour rappel, la marque Nokia n’est pas exploitée que sur le marché des smartphones. Il s’agit aussi et surtout d’un groupe très important dans le secteur des télécoms et, entre autres, des infrastructures 4G et 5G.

Or, l’entreprise finlandaise a attaqué Oppo et OnePlus en leur reprochant d’avoir utilisé ses technologies 4G et 5G illicitement. Les deux fabricants ont ainsi été accusés de ne pas avoir payé les licences idoines à Nokia, ce qui constitue assurément une infraction. Autrement dit, il s’agirait d’un vol de propriété intellectuelle. Oppo avait pourtant fait appel d’une première décision, mais malgré cette tentative, le tribunal de Mannheim a confirmé la première sanction.

À l’époque, un risque de bannissement menaçait déjà les ventes de smartphones Oppo et OnePlus en Allemagne. Il semblerait que ce risque se soit concrétisé.

La réponse d’Oppo

Nous avons contacté les filiales françaises d’Oppo et de OnePlus à ce sujet. La première nous a répondu et se justifie notamment en pointant du doigt une attitude peu urbaine de la part de Nokia.

En tant que propriétaire de nombreux brevets 5G, Oppo accorde une grande importance au rôle de la propriété intellectuelle dans l’innovation. Nous avons l’habitude d’établir des accords de licences croisées avec de nombreuses entreprises de premier plan et nous nous engageons à promouvoir un écosystème de propriété intellectuelle sain. Le lendemain de l’expiration du contrat 4G d’Oppo et de Nokia, Nokia a immédiatement saisi la justice après avoir demandé des frais de renouvellement déraisonnablement élevés.

En outre, Oppo affirme qu’il entreprend d’ores et déjà les démarches nécessaires pour un retour à la normale en soulignant, au passage, le caractère provisoire de cette suspension.

Notre engagement à long terme sur le marché allemand reste le même et nous travaillons de manière proactive avec les parties concernées pour résoudre le problème en cours. En dehors de la suspension provisoire des ventes et de la commercialisation des produits concernés par les canaux appartenant à Oppo, Oppo poursuivra ses activités en Allemagne. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits Oppo, accéder aux services après-vente, recevoir les futures mises à jour du système d’exploitation, et plus encore.

La France n’est pas concernée

Autre question légitime : la France est-elle concernée par cette suspension provisoire des ventes ? Non, rétorque Oppo. « Les autres marchés ne sont pas touchés. L’injonction se limite à une suspension provisoire des ventes et de la commercialisation des produits concernés par les canaux appartenant à Oppo, en Allemagne ».

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.