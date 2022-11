Oppo Find N2 : date de sortie, design… tout ce qu’on sait sur l’adversaire du Galaxy Z Fold 4

Oppo pourrait s'apprêter à sortir le premier vrai concurrent au Galaxy Z Fold 4, avec un lancement en Europe. On fait le point sur les rumeurs qui entoure cet Oppo Find N2, ainsi que son possible cousin, l'Oppo Find N Flip, qui s'en prendrait lui au Galaxy Z Flip 4.

Qui osera défier Samsung en premier sur le terrain de pliants ? Depuis des mois, nous évoquons régulièrement des smartphones au format livre sur Frandroid, nous en prenons même en main, mais aucun de ces téléphones n’arrive finalement jusqu’à nous. L’Oppo Find N premier du nom nous avait beaucoup impressionné avec son format beaucoup plus compact que tous ses concurrents. À l’approche de la sortie de la deuxième génération du pliant d’Oppo, le temps est venu de faire un point sur les rumeurs.

La plus importante de toutes les informations portant sur l’Oppo Find N2 à nos yeux est de savoir s’il sortira en Europe, et donc en France, ou pas. Selon le leaker Mukul Sharma, une sortie européenne serait bien prévue.

Il se pourrait même qu’il n’y ait plus beaucoup de temps à attendre. Le leaker Digital Chat Station affirme que le lancement de l’appareil est prévu pour décembre 2022. Cela paraît tout à fait probable, car rappelons-le, l’Oppo Find N premier du nom avait été dévoilé le 15 décembre 2021 lors des Inno Days.

Comme souvent avec les marques chinoises, il faudra sans doute attendre quelques semaines avant d’être fixé sur une arrivée européenne. Pour le prix, il faut sans doute s’attendre à un tarif proche de celui d’un Galaxy Z Fold 4, qui démarre pour rappel à 1799 euros.

Malheureusement, aucune information sur le look de l’appareil ni aucun visuel n’a pour l’heure filtré. Il est donc impossible de se prononcer avec certitude sur l’enveloppe que revêtira cet Oppo Find N2.

Pour l’heure, il faudra se contenter de ces deux photos partagées par Pete Lau, le chef produit d’Oppo et ancien fondateur de OnePlus.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX

— Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022