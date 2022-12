Oppo : son pliant façon Galaxy Z Flip ferait un choix radical pour l’écran externe

Alors que toutes les marques de smartphones qui s'intéressent au pliant poussent à fond en direction du format livre, Oppo semble bien sur le point de dévoiler un format clapet, l'Oppo Find N2 Flip, avec un choix de design bien différent.

2023 devrait donc être l’année du pliant. De plus en plus de signes le montrent, l’hégémonie de Samsung sur ce segment en Europe est sur le point de prendre fin. Nous avons même consacré une vidéo à ce sujet très récemment.

Or, quand on regarde les modèles sortis par Honor, Vivo, Xiaomi ou Oppo, on constate assez rapidement que le format livre, celui du Galaxy Z Fold 4, est largement privilégié par toutes les marques. Toutes ? Non, il y a certes le Huawei P50 Pocket et le Motorola Razr 2022, mais une autre marque, Oppo, songerait à lancer très bientôt un premier modèle en clapet.

Une première découverte avec une coque

Oppo Find N2 Flip, Oppo Find Flip, Oppo Find N Flip… au fil des rumeurs, il a porté bien des noms. On l’appellera Find N2 Flip le temps de cet article, mais gardez bien à l’esprit qu’Oppo pourrait bien le nommer tout autrement.

Jusqu’ici, aucun design n’avait filtré pour ce pliant d’Oppo. Une vidéo publiée sur Weibo prétend présenter l’appareil. Celui-ci est accompagné d’une coque très épaisse, il est donc difficile de juger l’épaisseur supposée du téléphone, mais on peut déjà se faire une idée de son design.

S’il s’agit bien d’un Find N2 Flip, celui-ci devrait donc intégrer un poinçon au milieu de l’écran, ainsi qu’un écran externe qui court sur toute la verticale de la moitié supérieure du téléphone. Ce dernier affiche une belle animation quand on appuie dessus. On distingue également deux capteurs photo, qui ne sont pas sans rappeler les séries des Oppo Reno 8 et 8 Pro.

Difficile en revanche de se prononcer sur la qualité de la pliure, la vidéo manquant de clarté pour s’avancer sur le sujet.

Quand devrait-il sortir ?

Selon diverses fuites, l’Oppo Find N2 Flip devrait être présenté lors du Inno Day, mi-décembre 2022, en même temps que l’Oppo Find N2, le téléphone au format livre.

Selon Android Authority, l’Oppo Find N2 Flip serait équipé d’un Dimensity 9000. Son écran interne mesurerait 6,8 pouces de diagonales et l’écran externe 3,26 pouces. Il intègrerait un capteur 50 mégapixels et un 8 mégapixels, ainsi qu’une batterie de 4300 mAh.

