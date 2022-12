Oppo Find N2 et Find N2 Flip : la date de présentation est confirmée

Oppo confirme que deux pliants seront présentés lors du Ino Day. Au passage, la firme montre de nombreuses images smartphones ainsi que de leurs nouvelles charnières.

Oppo communique enfin quelques informations officielles en amont de son Inno Day et il y aura du pliant au menu. Pour rappel, le fabricant chinois prépare sa deuxième fournée de smartphones pliants avec ce coup-ci deux modèles pressentis, l’Oppo Find N2 au format livre et l’Oppo Find N2 Flip au format clapet.

Récemment, plusieurs officiels de la marque, dont Pete Lau (fondateur de OnePlus), ont en tout cas confirmé sur les réseaux sociaux le programme. « Soyez à l’écoute le 14 décembre et voyez ce qui se déplie » a par exemple tweeté le désormais chef produit d’Oppo ce 8 décembre 2022.

#OPPOINNODay is on the horizon. Tune in on December 14th and see what unfolds. pic.twitter.com/DonO1cZxq3

— Pete Lau (@PeteLau) December 8, 2022