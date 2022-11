Un smartphone compact avec un grand écran pliant ? Oppo nous régalerait encore une fois avec son Find N2

De nouvelles rumeurs apparaissent à propos de l'écran du Oppo Find N2, le prochain smartphone pliable d'Oppo. Il viendrait concurrencer le Galaxy Z Fold 4 de Samsung avec un format livre similaire, mais au ratio différent.

L’Oppo Find N2 se fait attendre, tout comme le Find N2 Flip, qui seraient les concurrents directs des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Le fabricant est pour le moment leader sur le marché des smartphones pliables, tant sur les ventes que sur la critique. On en sait davantage sur les écrans du futur smartphone d’Oppo grâce au leaker Digital Chat Station qui a publié des détails sur le réseau social chinois Weibo.

Deux écrans Amoled 120 HZ pour l’Oppo Find N2

Ce qu’il nous apprend, c’est que l’écran externe serait un Samsung E6 Amoled de 5,54 pouces avec une définition de 2120 par 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant à l’écran interne, celui qui se plie, il s’agirait aussi d’un E6 Amoled, d’une taille de 7,1 pouces, avec une définition de 1920 par 1792 pixels et le même taux de rafraîchissement.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est équipé d’un écran externe de 6,2 pouces avec une définition de 2316 par 904 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran externe est quant à lui d’une taille de 7,6 pouces avec une définition de 2176 par 1812 pixels et un taux de rafraîchissement similaire.

On remarque donc que les ratios sont complètement différents. Le Find N2 devrait bien conserver sa spécificité avec un ratio beaucoup plus carré et compact que son concurrent, qu’on avait déjà vu sur le premier Find N.

Ce qu’on sait de l’Oppo Find N2

Depuis quelques mois, plusieurs rumeurs et fuitent viennent apporter des détails sur ce Find N2 qui se fait attendre. Tout d’abord, sa sortie est attendue pour ce mois de décembre selon Digital Chat Station. Aucune sortie en Europe n’a été confirmée, mais on peut s’attendre à voir ce smartphone en France.

Côté composants, on s’attend à avoir droit au Snapdragon 8+ Gen 1 et non au Snapdragon 8 Gen 2 présenté par Qualcomm il y a quelques semaines. Un SoC couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sur la photo, l’Oppo Find N2 aurait droit à un capteur photo principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif x2 de 32 Mpx. Quant à la batterie, elle serait d’une capacité de 4520 mAh.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.