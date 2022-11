Oppo Find N2 et Find N2 Flip : une date d’annonce se profile pour ces adversaires de Samsung

L'Oppo Find N2 et l'Oppo Find N2 Flip sont pressentis pour le 14 décembre prochain. On attend en effet leur officialisation pour l'événement Inno Day organisé par la marque chaque année.

Doucement, mais sûrement, l’Oppo Find N2 approche et fait régulièrement parler de lui. Il en va de même pour l’Oppo Find N2 Flip (ou Find N Flip) qui a aussi fait l’objet de quelques rumeurs. Ces deux smartphones pliables devraient avoir pour vocation de défier respectivement les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de Samsung qui restent les références de ce secteur.

Or, une date de présentation officielle commence à se dessiner pour les Oppo Find N2 et Find N2 Flip. Le leaker chinois Digital Chat Station indique sur Weibo que ces deux smartphones pliants devraient probablement être dévoilés à la mi-décembre pendant l’événement Inno Day.

Une sortie en France ?

L’Inno Day a lieu chaque année et consiste en une série de présentations sur les innovations techniques d’Oppo. L’année dernière, l’événement a eu lieu le 14 décembre et avait été l’occasion d’officialiser le premier Oppo Find N — que nous avions pu prendre en main quelques semaines après — et de dévoiler la puce MariSilicon X dédiée à la photo sur smartphone.

Cette année, il est fort probable que la même date du 14 décembre soit retenue pour lever le voile sur les Oppo Find N2 et Oppo Find N2 Flip, mais le constructeur n’a encore rien confirmé. La conférence sera à suivre de près, car des bruits de couloir évoquent une potentielle sortie en France de ces modèles pliables.

Aux dernières nouvelles, l’Oppo Find N2 profiterait d’un Snapdragon 8+ Gen 1 accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage de 256 Go. Il faudrait miser sur un écran interne de 7,1 pouces lorsque déplié avec un mode 120 Hz et un afficahge Amoled. La batterie aurait une capacité de 4520 mAh et le triple appareil photo proposerait des capteurs de 50, 48 et 32 Mpx.

Du côté du Find N2 Flip, au format à clapet, il serait question d’une dalle intérieure de 6,8 pouces contre 3,26 pouces pour le petit écran externe utilisable quand le téléphone est replié. À chaque fois, on aurait droit à de l’Oled. À l’intérieur, pas de Snapdragon en vue, mais plutôt un Dimensity 9000 de MediaTek. Toutes ces informations sont évidemment à considérer avec quelques pincettes.

