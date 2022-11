Le Galaxy Z Fold peut frémir : son pire ennemi serait pour (très) bientôt

Oppo préparerait deux smartphones pliants. Celui au format livre, l'Oppo Find N2, pourrait sortir du bois dès le mois prochain.

On le sait, l’hégémonie de Samsung sur les smartphones pliants n’est plus qu’une question de jours. Tous les constructeurs majeurs (sauf Apple) ont présenté des prototypes, tous plus intéressants les uns que les autres, et l’arrivée sur le marché global et donc en Europe ne saurait attendre. Oppo pourrait même dégainer dès le mois prochain.

Pour rappel, la marque chinoise préparerait deux smartphones pliants, l’un inspiré du Galaxy Z Fold, l’autre du Galaxy Z Flip. La rumeur voudrait que ces appareils connaissent une sortie européenne, ce qui changerait beaucoup la donne. Aujourd’hui, si vous cherchez un pliant façon Fold, vous n’avez pas 36 constructeurs vers lesquels vous retourner. Demain, vous pourriez choisir entre Samsung et Oppo.

D’après le réputé leaker Digital Chat Station (via TechGoing), le lancement du Oppo Find N2 (ou Find N Fold) se situerait en décembre. Il ne donne pas de détails concernant le futur Oppo Find N Flip, format clapet. Les deux téléphones pourraient ne pas sortir en même temps.

Petit aperçu

Si on avait déjà une idée de la fiche technique de l’Oppo Find N2 (Snapdragon 8+ Gen 1, 120 Hz), on en apprend un peu plus aujourd’hui avec des captures d’écran attribuées à des modèles de test, relayées par TechGoing à nouveau. L’Oppo Find N2 aurait pour numéro de série PGU110, il serait livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il intègrerait en outre la puce MariSilicon X, qui offre aux Oppo Find X5 et Find X5 Pro de beaux résultats en photographie.

Nous avons également un premier aperçu de l’interface. Il s’agit à n’en point douter de Color OS 13 (sous Android 13) puisqu’on distingue le nouveau set d’icône réservé à la dernière version de l’interface. L’appareil est supposé intégrer un écran Oled LTPO pliant de 7,1 pouces.

