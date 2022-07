Prends garde Samsung, Oppo arriverait en force sur les smartphones pliants

Oppo préparerait deux smartphones pliants. La suite de son Oppo Find N ainsi qu'un nouveau format, inspiré du Galaxy Z Flip.

Oppo fourbit ses armes. Après un Oppo Find N apprécié des rédactions, le géant chinois maintenant solidement installé à la quatrième place française des ventes préparerait non pas un, mais deux smartphones pliants.

Selon un message publié par le leaker Digital Chat Station, officiant sur Weibo, Oppo travaillerait sur un Oppo Find N2, sur le même modèle que le premier façon livre qu’on ouvre. L’appareil afficherait une nouvelle fois un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son prédécesseur avait déjà été salué pour son format, mais Oppo voudrait encore améliorer la formule en réduisant son poids et son épaisseur.

Un Oppo Z Flip sur les rangs

Le deuxième modèle sur lequel travaillerait Oppo reprendrait le format poudrier d’un Galaxy Z Flip 3. Porteur du nom de code « Dragonfly », l’appareil n’aurait pas encore de nom officiel. Il s’agirait d’un smartphone avec taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une toute nouvelle structure de charnière.

Précisons que le leaker a depuis effacé son message sans en préciser la raison, mais il a été sauvegardé par le site IT Home. Est-ce à dire qu’il a visé juste ou encore qu’il s’est trompé ? Nous l’ignorons. Précisons cependant que le leaker possède un très bon taux de fiabilité et qu’il peut dès lors être considéré comme une source de confiance.

L’arrivée tardive d’autres acteurs sur le marché des smartphones pliants a laissé toute latitude à Samsung de s’y installer confortablement, de tester sa formule et le marché. La firme Séoul serait déjà prête à dégainer un téléphone pliant à moins de 800 euros dans sa gamme A à en croire les dernières informations. Mais si ses concurrents chinois comme Huawei, Vivo, Xiaomi et donc Oppo se décident à enfin investir sérieusement ce segment, on pourrait bientôt connaître une première démocratisation du smartphone pliant.

