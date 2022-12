Voici le design probable de l’Oppo Find N2 Flip, concurrent du Galaxy Z Flip 4

Oppo s'apprêterait à montrer pour la première fois un smartphone à clapet, qui viendrait concurrencer le Galaxy Z Flip et le Motorola Razr 2022.

Oppo s’apprêterait à dévoiler deux smartphones pliants pour son Ino Day. Alors qu’il était jusqu’ici plutôt oublié des leakers, le premier smartphone à clapet de la marque, qui s’appellerait Oppo Find N2 Flip, a fait l’objet de plusieurs fuites.

Une vidéo dévoilait récemment son design supposé, mais derrière une coque très imposante. Voici que le leaker Abnishek Yadav, qui s’est déjà montré fiable sur divers Xiaomi, OnePlus et Realme, a publié une image qui corrobore ce premier aperçu.

Image sans doute promotionnelle

Dans ce qui a tout l’air d’une image promotionnelle pour les réseaux sociaux, on peut apercevoir le futur pliant d’Oppo sans sa coque. Difficile d’en déterminer l’épaisseur, mais l’appareil a tout l’air d’adopter des tranches plates à la manière du Galaxy Z Flip 4.

Oppo Find N2 flip. pic.twitter.com/QgBCHtJ9rY — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 3, 2022

Par ailleurs, on retrouve un écran en vertical, ce qui serait sa principale originalité par rapport à ses concurrents existants. On distingue également les deux larges appareils photo, qui, selon de précédentes rumeurs, seraient un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Remarquons par ailleurs que l’interface est en chinois, tout comme les informations promotionnelles au-dessus du téléphone. Rappelons qu’il n’est pas encore certain qu’Oppo commercialise un de ses pliants en-dehors de Chine. Il s’agirait de fait d’une première. Il n’est pas non plus exclu qu’il n’y ait qu’un des deux modèles, format livre ou clapet, qui nous parvienne.

L’Oppo Find N2 Flip est réputé sortir avec un Dimensity 9000, un écran interne de 6,8 pouces et un écran externe de 3,26 pouces, ainsi qu’une batterie de 4300 mAh.

