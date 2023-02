Les Galaxy Fold 5 et Flip 5 auraient une goutte d’eau… qui ne laisse pas passer l’eau

Les prochains modèles pliables de Samsung se dessinent peu à peu au fil des rumeurs. Selon un leaker sérieux, les prochains Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 seront bien les premiers modèles à avoir une nouvelle charnière en goutte d'eau tout en étant imperméables.

C’est une goutte dans la mer des rumeurs, mais elle corrobore les précédentes. Vendredi 24 février, le leaker Ice Universe a annoncé sur son compte Twitter que les nouvelles charnières des prochains smartphones pliables Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 seraient confirmées. Un design en forme de « goutte d’eau » imitant à ses concurrents tout en résolvant son principal défaut : la perte de la résistance à l’eau.

Confirmation: Samsung Galaxy Z Fold5 and Flip5 will adopt water drop hinges and support IPX8 waterproof. — Ice universe (@UniverseIce) February 24, 2023

Moins de marques de pliure sur l’écran

Ce changement serait majeur, car, depuis son premier modèle pliable en 2019, Samsung utilise une technologie de pliage décriée : fermer le smartphone laisse une marque assez visible et sensible au toucher sur l’écran. Quelques mois plus tard, pourtant, la marque américaine Motorola annonçait son premier pliable, le Razr 2019, avec une charnière qui marquait nettement moins l’écran. C’est ce même design que Samsung pourrait aujourd’hui adopter.

Concrètement, cette conception de charnière laisse l’écran se plier sous forme de goutte d’eau, imposant moins de pression au niveau de la pliure. Cela permet de réduire presque totalement l’espace entre les deux moitiés du smartphone une fois plié, à l’inverse du dernier Samsung Galaxy Z Flip 4, évitant à trop de poussière de s’immiscer dans cet interstice une fois en poche.

Rattraper ses concurrents

Une nouvelle bienvenue, car Samsung est le dernier constructeur de smartphones pliables à ne pas avoir adopté ce mécanisme. Si le constructeur sud-coréen a longtemps été l’un des seuls à commercialiser des smartphones pliables dans le monde, l’arrivée de ces nouveaux acteurs lui a fait perdre une part de ce marché.

Dernièrement, le Motorola Razr 2022 et l’Oppo Find N2 Flip ont tous les deux fait le choix de la charnière en goutte d’eau. Un détail qui a pesé dans la balance dans notre comparatif opposant ce smartphone d’Oppo au dernier Samsung Galaxy Z Flip 4.

Un projet dans les cartons depuis 2016

Samsung réfléchit pourtant à adopter ce design depuis 2016, selon une demande de brevet déposée cette année-là. Mais selon les premières rumeurs d’un changement de charnière, déjà relayée par Ice Universe en janvier 2023, Samsung attendait de trouver un moyen de rendre ce design résistant à l’eau (ni le Find N2 ni le Razr 2022 n’offrent cette sécurité). Cela semble être désormais le cas, selon cette nouvelle fuite du vendredi 24 février.

Samsung Electronics plans to apply the "droplet" hinge structure to the Galaxy Z Fold 5. Samsung internally calls it a "dumbbell" hinge. Waterdrop hinge + waterproof is finally here. — Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2023

Pour autant, malgré la multiplication d’informations qui vont dans ce sens, cette rumeur reste une rumeur et pourrait être démentie prochainement. Le doute sur un emplacement pour stylet dans le prochain Galaxy Z Fold 5 a d’ailleurs été contredit par le média ET News quelques jours auparavant. Une des raisons avancées serait le manque d’espace provoqué par… un changement de charnière. On ne peut pas tout avoir.

