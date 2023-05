Huawei lance le Mate X3 en France, mais il doit surmonter trois enjeux

Huawei va commercialiser un nouveau smartphone pliable en France, mais cela pourrait être un véritable parcours du combattant de séduire des acheteurs potentiels.

Le Huawei Mate X3, dernier-né de la gamme de smartphones pliables du constructeur chinois, vient de faire son entrée sur le marché français. Déjà présenté en Chine, ce modèle impressionnant rejoint la compétition avec des concurrents tels que le Oppo Find N, Vivo X Fold, Galaxy Z Fold 4 et le tout nouveau Google Pixel Fold.

Sans services Google, sans 5G et très cher

Le Mate X3 est équipé d’un écran secondaire OLED de 6,4 pouces, 120 Hz, 1080p+ et d’un écran principal de 7,85 pouces, 120 Hz, affichant une définition de 2 496 x 2 224 pixels. Curieusement, il ressemble énormément au Honor Magic Vs, bien que les deux marques appartiennent désormais à des groupes distincts.

Malheureusement, le Mate X3 a quelques limites. Il embarque un processeur de 2022, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, et ne dispose ni de la 5G ni des services Google pré-installés en raison de l’embargo américain sur Huawei.

Comparé au Samsung Galaxy Z Fold4 5G, le Huawei Mate X3 est plus léger, pesant environ 24 grammes de moins à 239 grammes, et moins épais lorsqu’il est plié avec une hauteur de 11,1 millimètres (4,7 millimètres de moins). Cette différence est due en partie à la charnière, qui permet de fermer le smartphone sans espace visible entre les deux moitiés de l’écran. De plus, le boîtier est certifié IPX8, garantissant une étanchéité à l’eau.

Les consommateurs français pourront le précommander à partir du 22 mai 2023. Le smartphone sera disponible en vert foncé ou en noir, mais uniquement avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le prix de lancement est fixé à 2 199 euros, ce qui en fait un appareil haut de gamme réservé à ceux qui ont des poches bien remplies – littéralement et financièrement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.