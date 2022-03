Android 12 : les Sony Xperia 1 II et Xperia Pro-I commencent à recevoir la mise à jour

Le déploiement d'Android 12 suit son cours chez tous les constructeurs de smartphones. Sony passe la seconde et propose à présent la mise à jour aux Xperia 1 II et Xperia Pro-I.

Après un premier déploiement d’Android 12 sur les Xperia 5 III et Xperia 1 III début janvier, Sony continue sur sa lancée et propose la mise à jour à deux autres modèles. Ce sont donc le Xperia 1 II, ainsi que le récent photophone Xperia Pro-I, qui vont pouvoir profiter d’Android 12 dès à présent. La mise à jour de sécurité de janvier est en effet couplée avec celle d’Android 12 pour les deux appareils. Le déploiement commence pour le moment par les utilisateurs vivant aux États-Unis.

Android 12 arrive sur deux nouveaux modèles Xperia

La mise à jour est donc proposée aux possesseurs du Xperia 1 II, sur le modèle à simple SIM, et sur le modèle à double-SIM pour le Pro-I. Il s’agit de la version logicielle 58.2.A.0.899 pour le premier, et de la version 58.2.A.0.899 pour le second. Pour rappel, les Sony Xperia utilisent une interface proche d’Android Stock.

Les utilisateurs d’un de ces deux modèles devraient donc recevoir une notification proposant la mise à jour dans les prochains jours, même s’il est difficile de savoir quand le déploiement sera lancé en Europe.

Si vous êtes impatient(e), vous pouvez toujours vérifier manuellement si la mise à jour est disponible sur votre appareil en vous rendant dans vos paramètres, dans « Système », puis « Mise à jour du système ».

