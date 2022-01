Sony lance le déploiement d’Android 12 avec deux premiers smartphones

Sony a commencé à mettre à jour deux de ses smartphones haut de gamme, les Xperia 5 III et Xperia 1 III, vers Android 12.

Depuis quelques mois, les constructeurs de smartphones Android ont commencé à mettre à jour leurs précédents modèles vers la dernière version du système d’exploitation, Android 12. C’était déjà le cas de Samsung, de OnePlus ou d’Oppo. C’est désormais au tour de Sony d’annoncer le déploiement d’Android 12 sur ses smartphones.

Ce sont en fait deux modèles haut de gamme de Sony qui vont profiter de la mise à jour vers Android 12, comme l’indique le site XDA Developers. Les Sony Xperia 1 III et Sony Xperia 5 III ont en effet déjà commencé à recevoir la mise à jour en version stable sous le numéro de build 61.1.A.1.149. Néanmoins, le constructeur réserve pour l’instant ce déploiement aux seuls smartphones dotés de deux emplacements SIM en Russie. Nul doute que le déploiement sur les versions avec une seule carte SIM arrivera dans un second temps sur les autres marchés, mais on ignore encore à quelle date cette mise à jour sera prévue.

Des fonctions très proches de celles de Google Pixel

Quant aux nouvelles fonctionnalités proposées grâce à Android 12 sur les smartphones Xperia, Sony les liste dans une page dédiée sur son site Internet. Le constructeur japonais met notamment en avant le nouveau système de capture d’écran avec défilement, pour enregistrer l’ensemble d’une page Web, mais aussi la navigation simplifiée à une main, un mode d’écran extra tamisé, les notifications d’accès à la caméra ou au micro dans la barre d’état ou le partage de connexion Wi-Fi grâce à Nearby Share. Ces fonctionnalités sont semblables à celles mises en avant par Google sur ses Pixel lors du lancement d’Android 12. Il faut dire que Sony utilise une interface logicielle très proche de celle de Google pour ses propres smartphones et n’a donc pas intérêt à proposer des fonctionnalités drastiquement différentes comme peuvent le faire Samsung ou Xiaomi.

Sony ne dit cependant pas un mot sur l’une des fonctions phares d’Android 12, à savoir Monet, le système permettant d’adapter les couleurs de l’interface d’Android 12 et de ses applications aux teintes du fond d’écran. Néanmoins, on apprenait en novembre dernier que Google prévoyait bel et bien l’intégration de cet élément de Material You aux smartphones Sony comme à ceux d’Oppo, de Realme, de Vivo, de Xiaomi, de Motorola ou de Nokia.

