Samsung One UI 4 (Android 12) : les Galaxy A commencent doucement à en profiter

Le Samsung Galaxy A72 commence à recevoir la mise à jour vers One UI 4 en Russie. Preuve que la famille Galaxy A du géant sud-coréen ne devrait pas trop tarder à profiter d'Android 12.

L’interface Samsung One UI 4, basée sur Android 12, n’a pas vocation à être l’apanage des modèles les plus premium. La mise à jour se déploie progressivement sur plusieurs smartphones Galaxy, mais jusqu’à présent, la gamme A de Samsung n’était pas encore concernée. Le Galaxy A72 vient changer la donne.

Comme le signale le site spécialisé SamMobile, le déploiement de One UI 4 sur les Samsung Galaxy A72 a démarré en Russie. La mise à jour embarque au passage le patch de sécurité de décembre 2021.

Il s’agit donc d’une bonne nouvelle : les Galaxy A ne sont pas mis sur la touche et profitent de One UI 4 pas trop longtemps après les Galaxy S, Z ou Note. D’aucuns pourront toujours reprocher à Samsung de ne pas aller assez vite sur le déploiement des mises à jour majeures d’Android, mais le processus s’est quand même nettement amélioré au cours des dernières années.

Patience pour la France

Rappelons que One UI 4 ne constitue pas un changement radical pour l’expérience utilisateur. L’interface reprend néanmoins plusieurs points importants d’Android 12, notamment sur le contrôle plus granuleux des options de sécurité et de confidentialité. On notera aussi la fonction Palette de couleurs qui permet d’adapter la couleur du système à celui du fond d’écran — c’est là l’une des lignes directrices phares du design Material You promu par Google.

Concernant la mise à jour One UI 4 sur le Samsung Galaxy A72 en France, il faudra sans doute patienter encore jusqu’au mois de février au moins. Notez aussi que le récent Samsung Galaxy S21 FE est le premier appareil de la marque à profiter nativement de la nouvelle interface, doublant ainsi les Galaxy S22.

