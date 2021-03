Déstockage des produits Sony sur Amazon (smartphones, casques, etc.)

Vous attendiez des promotions sur certains produits estampillés Sony ? Amazon répond à votre demande avec de nombreuses offres sur les smartphones (Xperia 1 II et 5 II), les casques audio (MDR-1AM2 et CH-700N) et les écouteurs sans fil (WF-SP800N). Faites votre choix !

Sony est une marque qui a acquis un immense savoir-faire au fil des années et cela se ressent dans tous ses produits. Des smartphones aux casques audio et écouteurs sans fil, le constructeur japonais vous fait profiter d’une expérience unique et toujours de qualité. Certaines de ses meilleures références sont aujourd’hui en promotion, avec des remises allant jusqu’à -50 %.

Les offres en un clin d’œil 🔥

Sony Xperia 1 II

Le Sony Xperia 1 II est le smartphone le plus haut de gamme de la marque japonaise. Il embarque un magnifique écran OLED de 6,5 pouces affichant une définition QHD+, dans le somptueux format 21:9. Mais pas de 90 Hz ni 120 Hz à l’horizon. Pour la puissance brute, il peut compter sur le Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM. Et pour l’autonomie, sur une batterie de 4 000 mAh. Il va surtout se démarquer en photo. Ce n’est pas le meilleur photophone, mais les nombreuses possibilités du mode photo pro raviront les amateurs et les professionnels.

N’hésitez pas à lire notre test du Sony Xperia 1 II pour en savoir plus.

Sony Xperia 5 II

Le Sony Xperia 5 II est un smartphone un peu moins premium que le modèle précédent 1 II, mais pourtant son écran OLED de 6,1 pouces (toujours au format 21:9) propose lui un taux de rafraichissement à 120 Hz. La définition n’est en revanche pas QHD, mais Full HD+ de 2 520 x 1 080 pixels. Il est également un peu moins bon en photo, mais propose la même puissance que son grand-frère avec le combo Snapdragon 865 + 8 Go de RAM et la même batterie de 4 000 mAh.

N’hésitez pas à lire notre test du Sony Xperia 5 II pour en savoir plus.

Sony Xperia 10 II

Le Sony Xperia 10 II est quant à lui le smartphone milieu de gamme, avec un point fort à noter : l’autonomie. Malgré son petit accumulateur de 3 600 mAh, il n’a aucun mal à tenir 2 jours avec une utilisation intensive. C’est excellent, on regrette simplement sa charge un peu lente. On retrouve ensuite sous sa coque le Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM, une configuration assez vieillissante, mais encore suffisante pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide. La polyvalence en photo n’est pas non plus en reste avec son triple capteur.

N’hésitez pas à lire notre test du Sony Xperia 10 II pour en savoir plus.

Sony WH-CH700N

Le WH-CH700N est un casque sans fil abordable du côté de chez Sony. Sur les oreillettes, on retrouve les principales commandes, comme pour appairer le casque, lancer Google Assistant ou activer le système à réduction de bruit, par exemple. Certes, l’ANC n’est pas aussi impressionnante que sur un casque haut de gamme tel que le Sony WH-1000XM4, mais ça fait déjà son effet pour le petit prix du casque. Il est même compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD. Pour l’autonomie, comptez environ 35 heures d’utilisation.

Sony MDR-1AM2

Le Sony MDR-1AM2 est l’un des meilleurs casques filaires à ce prix. Il est léger (seulement 187 grammes) et très agréable à porter pour tout le monde grâce à ses oreillettes pivotantes recouvertes de coussinets en cuir synthétique souple, et anti-pression, pour un confort optimal. Certifié Hi-Res, il profite surtout d’une excellente qualité sonore pour écouter de la meilleure façon des fichiers échantillonnés à à 96 KHz / 24 bits (type FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF, etc.).

Sony WF-SP800N

Les Sony WF-SP800N sont des écouteurs sans fil pensés pour les sportifs. Leur certification IP55 les rend donc résistants à la pluie, à la sueur et à la poussière, ce qui est idéal pour presque toutes les pratiques sportives. Ils délivrent également un bon son, avec même un système de réduction de bruit active pour encore plus s’immerger dans sa musique. L’autonomie de 35 heures annoncée par le constructeur reflète par ailleurs bien la réalité, en coupant de temps en temps l’ANC.

N’hésitez pas à lire notre test des Sony WF-SP800N pour en savoir plus.