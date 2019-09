Le Samsung Galaxy A90 5G a été officialisé à l’IFA 2019 et nous avons pu prendre quelques photos du smartphone et surtout nous questionner sur son intérêt au sein des autres produits de la marque sud-coréenne.

En plus du Galaxy Fold, Samsung a aussi dévoilé son Galaxy A90 5G. Ce dernier vient ainsi s’ajouter à la très grande famille des Galaxy A, particulièrement animée en cette année 2019.

Juste après la conférence du leader sud-coréen à l’IFA 2019, nous avons pu nous approcher du Samsung Galaxy A90 5G tout beau, tout frais. C’était l’occasion pour nous de prendre quelques photos et de vous les partager pour que vous puissiez avoir une bonne idée du design du smartphone.

Vous pouvez ainsi voir la fine encoche en forme de goutte d’eau au sommet de l’écran et le triple appareil photo au dos composé d’un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. D’ailleurs, continuons d’admirer la face arrière du Samsung Galaxy A90 5G.

Celui-ci a la particularité d’être découpé en plusieurs rectangles. On peut effet voir une ligne horizontale au milieu et un trait vertical sur la droite. Résultat : le smartphone profite de reflets assez originaux quand il est placé sous la lumière et qu’on l’incline légèrement.

Des reflets que j’ai essayé de capturer dans le GIF ci-après.

Cette petite touche esthétique n’est pas sans rappeler le dos à deux tons appliqué par Google sur le Pixel 3, entre autres. Personnellement, j’apprécie beaucoup cette face arrière très réussie. Toutefois, j’espère qu’il ne s’agit pas de l’unique intérêt de ce produit. Et c’est justement là que plusieurs interrogations surviennent.

En termes de design, le Galaxy A90 5G s’approche énormément du Galaxy A70 et n’apporte rien de plus sur le confort en main. Aussi, l’impressionnant Galaxy A80 jouit d’un concept bien plus original avec son appareil photo rotatif et son écran vraiment borderless.

Il est assez dommage de voir le modèle du dessus adopter un look bien moins innovant et surprenant.

Mieux qu’un Galaxy S10 ?

En outre, le Samsung Galaxy A90 5G coûte plus cher qu’un Galaxy S10 aujourd’hui. On est donc en droit de se demander ce qu’il apporte concrètement par rapport au flagship de début 2019.

La première réponse à cette question se trouve dans le nom du produit : le smartphone est compatible 5G. Un détail important et il faudra évidemment des tests poussés et complets pour que l’on puisse se rendre compte des apports de la nouvelle génération de réseau. À l’heure actuelle, il est encore difficile de considérer cela comme un avantage écrasant.

L’autre élément à prendre en compte, c’est que le Galaxy A90 5G se dote d’un Snapdragon 855 plus puissant que les Exynos 9820 équipant les Galaxy S10 européen. Mais cette différence de performances vaut-elle la peine de débourser une centaine d’euros de plus ?

Pas sûr. Surtout quand les promesses photo semblent plus ou moins identiques sur les deux produits et que qu’en termes de design c’est plutôt le Galaxy S10 qui remporte la bataille.

Galaxy Avalanche de produits

Même si nous ne l’avons pas encore vraiment testé, on peut se douter que le Samsung Galaxy A90 5G est un très bon smartphone. Ce qui me laisse perplexe, c’est surtout son intérêt dans une famille Galaxy A qui commence à crouler sous les références.

Certes, cette inondation du marché se révèle très payante pour Samsung qui n’hésite plus à multiplier ses modèles, mais on se pose aujourd’hui une question importante : qu’est devenue l’identité de la gamme Galaxy A ? Pourquoi les Galaxy A10 et A90 5G appartiennent-ils à la même famille quand le premier a été lancé à 159 euros et que le second est beaucoup plus tourné vers l’excellence des gammes S et Note ?

Le Galaxy A90 5G va surtout devoir se démarquer au sein des autres smartphones Samsung et le défi ne semble pas évident à relever.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A90 5G est annoncé en Europe pour le mois d’octobre au prix de 749 euros.