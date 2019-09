Nous avons pu prendre en main la version corrigée du Galaxy Fold de Samsung lors de l’IFA 2019. L’occasion d’observer les améliorations apportées à ce nouveau modèle avant sa sortie en France.

Le Samsung Galaxy Fold vient tout juste d’être présenté à l’IFA 2019… Hmmm, pardon, il s’agit plutôt du nouveau Galaxy Fold. Cette nuance est importante, car après une sortie manquée en mai à cause de souci technique, ce smartphone pliable revient dans une version corrigée et censée mettre fin à toutes les critiques qui avaient été adressées à sa fragilité.

Mais alors, ces changements sont-ils vraiment convaincants ? Après la conférence de Samsung à l’IFA, nous avons eu l’occasion de prendre brièvement ce Galaxy Fold amélioré et nous pouvons donc vous livrer nos premières impressions et quelques éléments de réponses.

Avant d’aller plus loin, précisons que ce Galaxy Fold ne change pas sa fiche technique par rapport à la première tentative. On a toujours, un écran intérieur et pliable de 7,3 pouces pour une dalle externe de 4,6 pouces. Il en va de même pour les six appareils photo toujours en place et le reste des caractéristiques. C’est vraiment sur la solidité du smartphone que des améliorations ont été apportées.

Charnière renforcée

Tout d’abord, la charnière déjà paraît particulièrement renforcée. Rappelons en effet que parmi les premiers testeurs du Galaxy Fold, en mai dernier, certains avaient remarqué que des poussières et impuretés pouvaient se glisser entre ladite charnière et l’écran, au niveau de la pliure.

Sur le nouveau modèle du smartphone pliable, Samsung a fièrement exposé l’amélioration apportée à ce niveau-là. J’ai tenté de vérifier la chose par moi-même, avec les moyens du bord. À ce titre, je vous prierai de bien vouloir excuser mon protocole de vérification improvisé : j’ai approché autant que possible mon œil de la partie visible de la charnière pour tenter d’y déceler une imperfection. En vain. L’espace m’a paru parfaitement comblé.

Couche de protection élargie

Samsung avait fait preuve d’une étonnante naïveté en appliquant une couche de protection ne recouvrant pas la totalité de l’écran pliable du Galaxy Fold. Avec son expertise, on aurait pu s’attendre à ce que le géant sud-coréen anticipe le fait que des utilisateurs seraient tentés de retirer cette fameuse protection. Car c’est précisément ce qui est arrivé lors des premiers tests du smartphone.

Or retirer cette couche a provoqué des bugs d’affichage importants sur les exemplaires concernés. Ce souci a évidemment été corrigé sur le nouveau Galaxy Fold. Le film de protection s’étend désormais jusque sous les bordures de l’appareil. Même en ayant de longs ongles — ce qui n’est pas mon cas, je le confesse –, il semble bien compliqué de la retirer.

L’écran reste toutefois en Plastic OLED pour des raisons évidentes de souplesse. Ainsi, il faudra toujours faire aussi attention à ne pas rayer sa surface qui reste plus fragile que du bon verre traditionnel.

Robustesse et confort en main

Notons aussi que Samsung a ajouté des plaques en métal sous l’écran du Galaxy Fold pour garantir une meilleure résistance. Via notre petite session de prise en main, il était évidemment compliqué de bien s’en rendre compte. Toutefois, il se dégage de ce produit-vitrine une belle impression de solidité dans son ensemble.

À titre personnel, c’est surtout la charnière qui m’a le plus inspiré confiance. Car si le problème de la couche de protection semble surtout dû à un manque d’anticipation de Samsung, le problème de la charnière lui, relève bien plus de l’erreur de conception. Sans trop vouloir m’avancer, je pense que le nouveau Galaxy Fold ne devrait pas essuyer la même pluie de critiques que la première version.

Quoique… On pourra toujours se demander quelle est l’utilité de cet hybride entre un smartphone et une tablette. Permet-il vraiment d’ouvrir de nouvelles perspectives d’utilisation au quotidien ? Est-ce là vraiment l’avenir de nos appareils mobiles ? Le nouveau Galaxy Fold ne répond pas encore à ces questions, mais il a au moins le mérite de proposer aux clients enthousiastes un produit vraiment fini et, espérons-le, irréprochable.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Fold nouvelle version débarquera en France le 18 septembre prochain en édition limitée et au même prix conseillé qu’en mai. À savoir : 2020 euros.