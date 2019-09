Samsung vient d’annoncer que le Galaxy Fold était prêt pour être commercialisé. Cette fois-ci, c’est une version revue et corrigée qui sera commercialisée uniquement sur l’année 2019.

Ce Galaxy Fold s’adresse aux fans de la marque, il sera vendu uniquement en 2019 et sera donc rapidement remplacé en 2020. Comme prévu, Samsung a revu la copie avec un produit renforcé dont le film de protection complètement est désormais intégré directement au châssis.

La couche de protection sur l’écran a été étendue au-delà des bordures apparentes de l’écran, pour éviter de donner l’impression qu’elle peut être retirée.

Le Galaxy Fold a été renforcé pour éviter que des poussières ou miettes puissent se glisser dans le mécanisme, sans toucher à la qualité du pliage

Les charnières en haut et en bas de l’appareil ont été renforcées avec des « capuchons » des couches de métal ont été ajoutées sous l’écran pliable pour renforcer l’écran l’espace entre la charnière et le reste du châssis a été réduit.



Pour rappel, la commercialisation du Galaxy Fold a été retardé après les problèmes rencontrés par certains journalistes. Pour la plupart, il s’agissait d’un problème humain : ils ont retiré un filtre qu’il ne fallait pas retirer. Mais pour d’autres, il n’y a pas eu d’erreurs humaines : le smartphone est en cause. Les écrans OLED sont, par nature, fragiles. Cette technologie de dalle est très sensible à l’oxygène, la moisissure, et une couche de protection est donc très importante à avoir sur celle-ci. Particulièrement, ce sont les bordures de ces écrans qui sont les plus fragiles, et n’importe quelle pression mal orientée peut avoir un impact considérable sur leur longévité.

Date et disponibilité en France

Le Samsung Galaxy Fold sera donc uniquement vendu en 2019, sa commercialisation s’arrêtera en fin d’année. Déjà disponible en Corée du Sud, il sera disponible dès le 18 septembre en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et à Singapour. Cela ressemble au Galaxy Note FE pour Fan Edition, une version très limitée du smartphone coréen dont les ventes avaient été subitement stoppées.

En vente à 2020 euros, le prix n’a pas bougé, vous pourrez tester le smartphones dans le smagasins Fnac, Darty, Boulanger, SFR, Orange et Bouygues Telecom. Notez qu’il sera commercialisé avec une paire de Galaxy Buds, un étui de protection et bénéficiera d’une garantie d’un an contre les dommages accidentels grâce à l’assurance Samsung Care+. Enfin, il est décliné en deux coloris, Noir cosmos et Argent.