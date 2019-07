Samsung a modifié le design du Galaxy Fold et annonce être prêt à relancer sa commercialisation.

Le Samsung Galaxy Fold aura été l’un des feuilletons de l’année 2019 dans le milieu tech. Après des années d’attente, Samsung a présenté son premier smartphone pliable en février, pour une sortie prévue en mai, qui sera finalement annulée suite à des problèmes rencontrés par les testeurs.

Plusieurs mois plus tard, après des rumeurs concernant les corrections apportées par le fabricant, et plusieurs promesses sur la sortie de l’appareil, Samsung est enfin prêt à refaire une annonce officielle.

Des changements de design

Samsung annonce avoir réévalué le design de son appareil, et avoir amélioré certains points :

La couche de protection sur l’écran a été étendue au-delà des bordures apparentes de l’écran, pour éviter de donner l’impression qu’elle peut être retirée.

Le Galaxy Fold a été renforcé pour éviter que des poussières ou miettes puissent se glisser dans le mécanisme, sans toucher à la qualité du pliage

Les charnières en haut et en bas de l’appareil ont été renforcées avec des « capuchons » des couches de métal ont été ajoutées sous l’écran pliable pour renforcer l’écran l’espace entre la charnière et le reste du châssis a été réduit.



La marque annonce également avoir fait quelques modifications côté logiciel, en optimisant son interface One UI et de nouvelles applications et services pour le design de l’appareil.

Sortie en septembre

Toujours d’après Samsung, les derniers tests sont actuellement en cours et le Galaxy Fold nouvelle version devrait donc sortir en septembre sur certains marchés. La marque détaillera plus tard les conditions de ce lancement.

On peut notamment se demander si le prix de 2000 euros sera maintenu ou non.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid