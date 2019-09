Ca y est, après plusieurs semaines de rumeurs et des mois après le lancement de la nouvelle gamme Galaxy A, Samsung a finalement dévoilé le dernier smartphone de cette gamme, le Samsung Galaxy A90 5G.

Au début de l’année, Samsung commençait un grand chantier : le renouvellement complet de sa gamme Galaxy A. Jugée trop peu compétitive et trop complexe, elle a connu un ravalement de façade en cette année 2019 avec des modèles plus clairs. Du Galaxy A10 au Galaxy A80, il y en a désormais pour tous les goûts ou presque. Il manquait en effet encore un modèle à l’inventaire de Samsung, mais le constructeur coréen a finalement annoncé ce mardi son Samsung Galaxy A90 5G.

Un design similaire à celui du Galaxy A70…

Attendu depuis plusieurs semaines, le Samsung Galaxy A90 5G est logiquement le modèle le plus premium de ce nouveau milieu de gamme de Samsung. De prime abord, il reprend ainsi en grande partie le design et les caractéristiques du Samsung Galaxy A70 avec un grand écran Super Amoled de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau.

Pour la batterie, le Samsung Galaxy A90 est équipé d’un accumulateur de 4 500 mAh compatible avec la recharge rapide 25W. Sur la photo également le Galaxy A90 5G reprend une configuration similaire à celle de son petit frère. Au dos on va ainsi retrouver un module positionné à la verticale en haut à gauche avec trois appareils photo :

Appareil principal de 48 mégapixels (f/2,0)

Ultra grand-angle 123 degrés (f/2,2) de 8 mégapixels

Capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,2)

En façade, l’appareil photo pour les selfies est quant à lui logé dans la petite encoche, et non pas dans un système rotatif comme sur le Galaxy A80. Il permet de capturer des clichés de 32 mégapixels grâce à un objectif ouvrant à f/2,0.

… mais des performances haut de gamme

Mais c’est surtout sur les performances que le Galaxy A90 5G se démarque du reste de la gamme. Le smartphone est en effet équipé d’une puce Snapdragon 855 de Qualcomm. Un processeur jusque là réservé aux seuls smartphones des gammes Galaxy S et Note chez Samsung sur leurs déclinaisons américaines. À cette puce sont adossés 6 ou 8 Go de RAM selon les versions et 128 Go de stockage extensible par carte microSD.

On notera également que — comme son nom l’indique — le Galaxy A90 5G est également compatible 5G. Il intègre un lecteur d’empreintes dans l’écran et est également le seul smartphone de Samsung — hors Galaxy S et Note — à être compatible avec le système Samsung DeX pour le connecter à un ordinateur.

Pour l’heure, le Samsung Galaxy A90 5G n’a été annoncé qu’en Corée du Sud. Disponible en blanc ou en noir, il y sera disponible dès mercredi en précommande. Néanmoins, le smartphone sera par la suite lancé dans d’autres marchés. Le prix du smartphone n’a pas encore été dévoilé.