Samsung a bien un dernier smartphone haut de gamme à présenter dans sa gamme A. Le Galaxy A90 se dévoile grâce à OnLeaks qui nous offre sa fiche technique.

Samsung fait un effort particulier sur sa gamme A cette année. Après quelque temps à s’être reposé sur ses lauriers, il semble vraiment s’attacher désormais à fournir les meilleurs appareils au meilleur prix.

Du Galaxy A10 au Galaxy A70, très rares sont les produits ne nous ayant pas convaincus. Le Galaxy A90 à venir devrait à priori être très intéressant sur le papier.

OnLeaks nous offre en effet aujourd’hui les deux configurations à venir du téléphone. Ce dernier serait équipé d’un Snapdragon 855, d’un écran 6,7 pouces avec lecteur d’empreintes intégré, et d’une configuration à trois capteurs.

Une version 5G du téléphone existerait, très probablement réservée au marché chinois, avec un capteur principal de 48 mégapixels et deux autres capteurs de 8 et 5 mégapixels respectivement.

In order to somehow make amends, I bring you the key specs of these devices 😜

– SM-A908: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+8+5 rear camera, 5G support.

– SM-A905: SD855, 6.7-inch screen with in-display FPS, 48+12+5 rear camera with exclusive Tilt OIS tech!

Cheers! pic.twitter.com/uqfFTnfoIQ

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 25, 2019