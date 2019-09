Après plusieurs mois de rumeurs sur ses caractéristiques, le Galaxy A90 de Samsung voit enfin son design dévoilé. Alors qu’on attend toujours son annonce officielle, on a pu découvrir à quoi ressemblait le smartphone milieu de gamme le plus premium du constructeur coréen.

Cette année, Samsung a renouvelé l’ensemble de sa gamme Galaxy A. Exit les numéros d’années pour indiquer les versions, le constructeur a choisi une autre approche avec un modèle d’entrée de gamme baptisé Galaxy A10 ou une version plus premium appelée Galaxy A80. Entre les deux, ce sont plus de six autres smartphones qui ont été présentés.

Néanmoins, le Samsung Galaxy A80 ne devrait pas être le clou de cette gamme Galaxy A. En effet, depuis plusieurs mois des informations indiquent que Samsung lancerait également un Galaxy A90. Selon les rumeurs, le smartphone serait doté d’une puce Snapdragon 855, à la manière d’un haut de gamme, et serait également compatible 5G. Le smartphone s’ajouterait à la longue liste des fleurons annoncés par Samsung cette année. Néanmoins, malgré plusieurs mois de leaks, on n’avait encore jamais aperçu le smartphone. C’est désormais chose faite.

Trois appareils photo au dos

Ce samedi, le leaker Evan Blass a en effet mis en ligne sur Twitter plusieurs vidéos promotionnelles du Samsung Galaxy A90. On peut notamment y découvrir que l’écran sera bien découpé par une petite encoche à la manière du Galaxy A70, mais également que le Galaxy A90 devrait profiter de trois appareils au dos, positionné en haut à gauche à la verticale.

Les différentes vidéos permettent d’apercevoir certaines des fonctionnalités comme les filtres AR Emoji, une longue autonomie, une recharge rapide par USB-C, une stabilisation vidéo, un mode photo de nuit, un mode portrait, un objectif ultra grand-angle, une compatibilité 5G et le support de Samsung Knox.

Par ailleurs, sur le forum sud-coréen DC Inside, un internaute a publié ce qui semble être la photo de la boîte du Samsung Galaxy A90 5G repérée par Slashleaks. De quoi apercevoir une fois encore son design, mais également certaines de ses caractéristiques indiquées au dos. On peut y voir que le smartphone devrait être doté d’un écran sAMOLED Full HD+, de trois capteurs photo de 48, 5 et 8 mégapixels au dos, d’un capteur de 32 mégapixels en façade, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. La publication d’une photo de l’emballage du smartphone semble également corroborer l’annonce très prochaine du smartphone.

Cette semaine aura lieu l’IFA de Berlin. À cet événement, Samsung tiendra une conférence jeudi en début d’après-midi. Ce pourrait être l’occasion pour la firme de dévoiler officiellement son Samsung Galaxy A90.