Alors qu’on pensait que Samsung avait dévoilé l’ensemble de sa nouvelle gamme A, il semble que le constructeur coréen ait gardé un modèle sans sa besace. Le Samsung Galaxy A90 devrait arriver avec une batterie particulièrement large et serait même disponible en Europe.

Du Galaxy A10 à 140 euros au Galaxy A80 à 649 euros, le nouveau milieu de gamme de Samsung peut s’adapter à toutes les bourses, ou presque. En effet, il semble que Samsung n’ait pas encore fini de dévoiler sa nouvelle gamme A et que le constructeur ait gardé un appareil de côté, le Samsung Galaxy A90.

Fin juin déjà, le leaker OnLeaks dévoilait quelques informations à son sujet concernant ses caractéristiques. Il nous apprenait ainsi que le smartphone serait doté d’une puce Snapdragon 855 — contre Snapdragon 730 pour le Galaxy A80 — avec un écran de 6,7 pouces et trois appareils photo à l’arrière. D’après le leaker français, le smartphone devrait également être compatible 5G pour l’une des versions proposées.

Une grosse batterie de 4400 mAh au programme

Cette fois, c’est au tour du site GalaxyClub, rapporté par Sam Mobile, de nous parler de la batterie de Samsung Galaxy A90. Le site néerlandais a en effet mis la main sur la batterie du SM-A908, le nom de code du Galaxy A90. On peut y découvrir que le smartphone devrait bénéficier d’une batterie de capacité typique de 4500 mAh et d’une capacité évaluée de 4400 mAh. On est bien au-dessus des 3700 mAh du Samsung Galaxy A80.

Selon GalaxyClub, cette batterie serait néanmoins celle du modèle 5G. En effet, le Galaxy A90 devrait être disponible en version 4G et en version 5G. Or, la 5G consomme davantage de batterie et le modèle 4G devrait quant à lui être doté d’un bloc batterie moins important.

Par ailleurs, le site néerlandais affirme que le Galaxy A90 sera bel et bien disponible en Europe et qu’il ne sera pas limité à la seule Corée du Sud. Cette version internationale, baptisée élégamment SM-A908B, devrait également profiter de la 5G et ce même si le nouveau réseau n’est pas attendu sur le continent avant la fin de l’année.