Au moins un des deux Samsung Galaxy A90 attendus aurait une encoche sur le front de son écran. Cela parait assez surprenant quand on sait que le A80 s’en est totalement débarrassé.

L’histoire du Samsung Galaxy A90 a connu quelques rebondissements. On l’a en effet longtemps confondu avec le Galaxy A80 avant que ce dernier ne soit officialisé avec son écran sans encoche et sans poinçon et son appareil photo rotatif intégré dans un slider.

Le A90 s’est donc progressivement fait oublier jusqu’au point on l’on pensait qu’il n’existerait peut-être pas, tout simplement. Mais la semaine dernière, les rumeurs ont repris de plus belle. Dans un premier temps, le leaker OnLeaks a indiqué que deux déclinaisons du Galaxy A90 étaient en préparation et que l’une d’elles était compatible 5G.

À cela s’ajouterait un Snapdragon 855, un écran de 6,7 pouces, un lecteur d’empreintes sous l’écran et un triple appareil photo arrière dont les caractéristiques varient entre les deux modèles. OnLeaks ne s’arrête pas là puisqu’il s’est également fendu de deux tweets où il écrit que l’encoche devrait être de la partie sur le Galaxy A90.

And in another addition, one of both likely called #GalaxyA90 (SM-A908) comes with a FHD+ sAMOLED Infinity-U display… — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 29, 2019

Plus précisément, il affirme d’abord que, d’après ses sources, il n’y aura ni caméra pop-up ni slider sur le A90, contrairement au A80. En outre, il explique que l’un des deux modèles attendus sera équipé d’un écran « Full HD+ sAMOLED Infinity-U ».

Or, rappelons que la mention Infinity-U chez Samsung fait référence aux dalles frappées d’une encoche en forme de goutte d’eau sur le front. Toutes ces informations doivent évidemment être prises avec des précautions, même si OnLeaks n’a que rarement été dans le faux.