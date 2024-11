Le Galaxy S25 pourrait devenir un véritable smartphone gaming grâce à cette nouveauté

Samsung se préparerait à faire du Galaxy S25 un excellent smartphone pour le jeu vidéo grâce à une nouvelle fonctionnalité. De quoi révolutionner le gaming sur mobile ? Peut-être bien.

Selon les dernières fuites, le constructeur coréen travaillerait sur un mode de jeu qui pourrait bien redéfinir les performances de ses smartphones en gaming. Pour cela, Samsung miserait sur la technologie Qualcomm Adreno Frame Motion Engine 2.0 (AFME 2.0). Cette technologie promet quelque chose qui semblait jusqu’alors impossible : doubler la fréquence de rafraîchissement des jeux sans augmenter la consommation d’énergie ni générer de chaleur excessive.

Traditionnellement, améliorer les performances graphiques d’un jeu mobile impliquait des compromis. Les joueurs devaient choisir entre épuiser rapidement la batterie ou sacrifier la qualité visuelle. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Samsung semble vouloir briser ce dilemme.

Samsung pourrait rendre les jeux deux fois plus fluides

Le mode « Game Assist » permettrait de doubler la fréquence de rafraîchissement, passant de 60 Hz à 120 Hz, offrant ainsi une fluidité réservée à une poignée de jeux sur mobile. Des titres comme Minecraft, Pokemon Go et Dead Cells bénéficieraient immédiatement de cette amélioration.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité du Game Booster existant, un outil qui optimise automatiquement les paramètres système en fonction des besoins du jeu. Mais le Game Assist semble aller bien plus loin en promettant des performances accrues sans impact sur l’autonomie.

La technologie Qualcomm permet donc littéralement de générer des scènes de haute qualité en doublant le taux de rafraîchissement, tout en maintenant une consommation énergétique constante. Un exploit technique qui pourrait bien faire pâlir la concurrence, notamment Apple. On se rapprocherait ainsi du fonctionnement d’autres technologies d’upscaling telles que le DLSS de Nvidia, mais on serait ici davantage face à une solution de génération de trame, comme le Frame Generation.

Bien que le lancement soit prévu pour 2025, on s’attend à ce que les smartphones Galaxy S25 équipés du processeur Snapdragon 8 Elite soient compatibles avec cette technologie. Samsung préparerait également une refonte complète de son interface One UI 7 avec Android 15, laissant présager une expérience utilisateur encore plus fluide sur tous les points.