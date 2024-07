Qualcomm s’inspire du PC pour améliorer les performances des jeux sur smartphone

Dans sa prochaine puce à destination des smartphones haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm aurait intégré une technologie de génération d'images pour améliorer visuellement la performance des jeux.

Qualcomm devrait annoncer sa prochaine puce à destination des smartphones haut de gamme à la rentrée, le Snapdragon 8 Gen 4. Le SoC a déjà fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers mois, comme la confirmation de la présence de cœurs Oryon de nouvelle génération pour une consommation annoncée comme bien supérieure.

Et selon une récente fuite, sa partie graphique devrait aussi bénéficier de sérieuses améliorations, notamment une tout droit sortie du jeu sur PC et consoles PC portables.

La génération d’images dans le prochain Snapdragon

Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, généralement fiables sur tous les sujets liés à Qualcomm et Snapdragon, le prochain GPU du Snapdragon 8 Gen 4, l’Adreno 830, pourrait embarquer une technologie de génération d’images. Bien connue des joueurs PC, la frame generation est une technique d’interpolation d’images qui consiste à intégrer une image supplémentaire entre deux frames rendues par le GPU. Chez Nvidia, il est possible de l’activer dans certains jeux avec le DLSS 3 sur une RTX 40, chez AMD, la solution est universelle et fonctionne avec n’importe quelle carte graphique.

Cela ne serait pas une première sur smartphone : OnePlus a développé sa propre puce, le Trinity Engine, pour booster significativement la performance des jeux mobiles grâce à l’upscaling ainsi que la génération d’images. Le leaker espère ainsi que la technologie permettra de faire tourner Genshin Impact en 1080p et 120 FPS sur les smartphones pouvant atteindre une telle fréquence de rafraîchissement. D’autres jeux comme Call of Duty : Mobile pourrait aussi en bénéficier, supportant jusqu’à 120 images par seconde.

Pas seulement pour le 8 Gen 4 ?

Selon Digital Chat Station, la génération d’images pourrait aussi s’inviter sur les Snapdragon 8 Gen 3 et 8s Gen 3 grâce à une mise à jour du firmware. Cela confirmerait que la firme n’a pas d’unités de calculs matérielles dédiées, comme c’est le cas chez OnePlus. Les informations restent pour le moment maigres sur le sujet, nous en saurons plus à l’approche de l’annonce officielle qui devrait se faire en octobre selon le calendrier habituel de Qualcomm.