Samsung va une nouvelle fois étoffer sa gamme Galaxy A avec un nouveau smartphone : le A90. Un appareil milieu de gamme premium avec un SoC Snapdragon 855 qui aurait au moins une variante compatible 5G.

Samsung traite sa gamme Galaxy A avec le plus grand soin. Apportant des smartphones de gamme moins élevée que ses Galaxy S et Note, elle propose des appareils au rapport qualité-prix intéressant sur plusieurs produits.

Le futur membre de la famille devrait faire son apparition d’ici peu. Le Samsung Galaxy A90 proposerait une fiche technique de très haute qualité. Certifié par plusieurs organismes, il ne fait presque plus de doutes sur son existence et sur son arrivée de plus en plus proche.

Une variante 5G confirmée

Il y a deux semaines, ce smartphone avait reçu sa certification Wi-Fi et nous avait permis d’imaginer une date de sortie assez proche. Selon d’autres rumeurs, ce smartphone embarquerait un Snapdragon 855, un écran de 6,7 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales caché en dessous et un triple capteur photo.

Ces mêmes murmures faisaient état d’une variante compatible 5G, et cette rumeur se corrobore aujourd’hui. La NRRA (National Radio Research Agency) a certifié ce smartphone pour une utilisation du réseau 5G en Corée du Sud comme le rapporte SamMobile.

Quasi plus de place au doute, le Galaxy A90 sera le nouveau membre de la famille des smartphones Samsung à pouvoir utiliser le réseau 5G déjà déployé dans certains pays comme la Corée du Sud.

On ne sait pas encore quand son officialisation prendra place, mais elle est semble vraiment imminente. Rappelons en effet qu’une certification auprès de ce genre d’organismes est souvent l’une des dernières étapes avant l’arrivée sur le marché d’un produit. Concernant son prix, il devrait logiquement coûter plus cher que le Galaxy A80, commercialisé au prix de 659 euros. On peut donc imaginer une facture plus élevée, éventuellement entre 700 et 800 euros.