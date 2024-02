Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Ring : Samsung viserait une sortie juste avant les Jeux Olympiques

Une fuite révèle que la conférence de milieu d'année de Samsung serait avancée de quelques semaines. Ce qui fait que les Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 et la Galaxy Ring seraient présentés un peu plus tôt.

Ce sont parmi les sorties les plus attendues de l’année : celle du Galaxy Z Fold 6 (qui pourrait avoir droit à une version Ultra), et du Galaxy Z Flip 6, les deux prochains smartphones pliables de Samsung. Cette année, il y aura une toute nouvelle catégorie de produit chez la marque : la bague connectée, avec la Galaxy Ring. Contrairement à d’habitude, cette conférence Galaxy Unpacked se tiendrait un peu plus tôt.

Une conférence Samsung toujours en juillet, mais avant les Jeux Olympiques

Traditionnellement, Samsung tient deux conférences importantes dans l’année, nommées Galaxy Unpacked. La première est fin janvier ou en février : en 2024, c’était pour annoncer les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra. L’autre se tient généralement en juillet et c’est l’occasion de présenter les derniers modèles pliables : l’année dernière, c’étaient les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Selon les informations de SamMobile, Samsung ferait le choix d’avancer sa prochaine conférence Galaxy Unpacked.

L’année dernière, elle avait eu lieu le mercredi 26 juillet. Sauf que cette année, le 26 juillet ne tombe pas un mercredi et Samsung a l’habitude de tenir ses présentations en milieu de semaine. La date du 24 juillet aurait pu être choisie, mais la marque n’en voudrait pas.

Samsung veut avoir le temps de mettre en place ses campagnes publicitaires

En effet, on peut penser que l’ouverture des Jeux Olympiques « gêne » Samsung, d’autant plus qu’il fait partie des partenaires mondiaux de l’événement sportif.

En plus de ça, le constructeur pourrait cette année mettre en avant la santé et l’activité physique, non pas que grâce aux JO, mais aussi avec l’arrivée de sa Galaxy Ring. Ainsi, le prochain Galaxy Unpacked se déroulerait le mercredi 10 juillet. De quoi avoir le temps d’obtenir des retombées médiatiques avant les Jeux, mais aussi d’organiser ses différentes campagnes publicitaires.