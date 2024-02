Voici le Samsung Galaxy Z Flip 6 : cette énorme fuite dévoile son design en intégralité

Onleaks a publié via SmartPrix une série d’images du futur Galaxy Z Flip 6. Samsung adopterait une approche très conservatrice, à un détail près.

Après la fuite sur le Galaxy Z Fold 6, place au Galaxy Z Flip 6. Et une fois encore, c’est au duo OnLeaks et SmartPrix à qui l’on doit ces quelques révélations. L’occasion de découvrir en images le supposé design du smartphone à clapet de Samsung. Bien que la crédibilité d’OnLeaks n’est plus vraiment à prouver : il y a donc ici de grandes chances à ce que le Z Flip 6 officiel ressemble à ça.

Quel constat peut-on établir au moment de découvrir ces clichés ? Que Samsung ferait preuve d’un certain conservatisme d’une génération à une autre, en adoptant un form factor et un design vraiment similaires. Il faut dire que le Galaxy Z Flip 5 avait fait l’objet d’importants changements, avec un écran agrandi et une charnière retravaillée.

Des tranches plus plates

Pour ce nouveau modèle, il ne faut donc pas s’attendre à de grandes évolutions. Les lignes du téléphone resteraient globalement les mêmes, avec des coins toujours arrondis. Samsung semble en revanche opter pour des tranches plus plates, à l’image de ce qu’on a pu voir sur les nouveaux Galaxy S24.

Un rendu du Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : OnLeaks et SmartPrix Un rendu du Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : OnLeaks et SmartPrix Un rendu du Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : OnLeaks et SmartPrix Un rendu du Samsung Galaxy Z Flip 6 // Source : OnLeaks et SmartPrix

Dans l’idée, ce Galaxy Z Flip 6 se distingue donc du Galaxy Z Fold 6, qui s’inspirerait davantage du Galaxy S24 Ultra.

Une plus grosse batterie attendue

Écran interne de 6,7 pouces, écran externe de 3,4 pouces, même configuration photo : on s’attend à ce que cette formule ne bouge pas d’un iota. En revanche, un changement significatif pourrait avoir lieu : une plus grosse batterie, ce qui impacterait de facto l’épaisseur du téléphone (7,4 mm, contre 6,9 mm sur le Z Flip 5).

Le calendrier commercial de Samsung nous a habitués à découvrir ses nouveaux pliables chaque été. Naturellement, on imagine le géant coréen en faire une présentation détaillée dans le courant du mois de juillet.