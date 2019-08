Outre son Galaxy Note 10, Samsung travaille également sur un smartphone milieu de gamme premium, le Galaxy A90. Celui-ci semble désormais terminé et son officialisation ne devrait plus tarder, puisqu’il a reçu sa certification Wi-Fi.

Samsung n’a pas que le Galaxy Note 10 actuellement dans ses cartons. En dehors même de sa future montre connectée Galaxy Watch Active 2, le constructeur coréen prépare également un nouveau smartphone quasiment milieu de gamme, presque haut de gamme, le Samsung Galaxy A90.

Comme son nom l’indique, le Samsung Galaxy A90 devrait se positionner tout en haut de la nouvelle gamme A de Samsung, qui allait jusqu’à présent du Galaxy A10 au Galaxy A80. Il devrait dès lors profiter d’une puce haut de gamme, le Snapdragon 855, mais serait également compatible avec la 5G.

Une certification qui laisse entendre une annonce prochaine

Si l’on n’a pas encore découvert de visuels du smartphone, sa sortie semble néanmoins se rapprocher. Comme le souligne le site Sam Mobile, spécialisé dans l’actualité du constructeur coréen, le SM-908 de son petit nom, a été certifié par la Wi-Fi Alliance (lien PDF), le consortium en charge de la norme sans fil. Sans surprise, on y découvre que le Galaxy A90 sera compatible avec le Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) et prendra en charge les fréquences 2,4 et 5 GHz.

Surtout, cette certification, enregistrée le 1er août, indique que le smartphone est dans sa dernière phase avant son officialisation. Généralement, les certifications arrivent en toute fin de production des smartphones et sont rapidement suivies de leur présentation officielle. Cela semble donc indiquer que le Samsung Galaxy A90 devrait être officialisé dans les prochaines semaines.