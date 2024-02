Le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait goûter à cette belle évolution attendue depuis longtemps

Le leaker Revegnus pense avoir mis la main sur plusieurs éléments relatifs au Samsung Galaxy Z Fold 6. Selon lui, ce modèle aurait droit à une conception globale plus fine. Une excellente nouvelle si c’est le cas, au vu du retard qu’a pris Samsung par rapport au Honor Magic V2 par exemple.

Comme tous les ans depuis quelques années maintenant, la nouvelle fournée de téléphones pliables Samsung est attendue cet été. Y seront révélés le Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Ce dernier fait face à une concurrence de plus en plus accrue, avec l’arrivée sur le marché du OnePlus Open et des Honor Magic V2, par exemple.

Un téléphone plus fin, enfin ?

De son côté, le leaker Revegnus pense connaître quelques points d’amélioration dont bénéficiera le téléphone. Sur X (ex-Twitter), l’intéressé a publié une liste d’éléments. L’un d’entre eux a tout particulièrement retenu notre attention : une conception globale plus fine, duquel découlerait un téléphone plus fin.

C’est intéressant, car c’est l’un des principaux reproches que l’on peut aujourd’hui faire aux Galaxy Z Fold : leur épaisseur. Le dernier en date est recensé à 13,4 mm d’épaisseur une fois plié, quand un Honor Magic V2 culmine à seulement 10,1 mm. Preuve qu’il est techniquement possible de concevoir des pliants relativement fins.

Une version en titane évoquée

Parmi les autres évolutions attendues, Revegnus s’attend à une meilleure durabilité attribuée au verre UTG utilisé pour l’écran pliant, une charnière elle aussi plus fine, une amélioration de la batterie d’environ 5 %, et, surprise, une potentielle version en titane. En revanche, toujours aucun emplacement pour le S Pen ne serait de la partie.

Pour rappel, d’autres rumeurs laissent penser qu’une version plus abordable du Galaxy Z Fold 6 serait dans les tuyaux. Un autre bruit de couloir mise aussi sur un téléphone plus fin, au détriment de la configuration photo qui serait strictement la même d’une génération à une autre.

Bref, Samsung doit visiblement choisir ses combats.